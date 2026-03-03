Logan Paul asegura que Floyd Mayweather le debe un millón y medio de dólares

El creador de contenido y boxeador afirma que el excampeón mundial aún no le paga al menos 1.5 millones de dólares por su pelea de exhibición del 2021

Logan Paul acusa a Maywether de quedarle a deber dinero por su pelea. | @loganpaul

El creador de contenido y boxeador, Logan Paul, afirmó que el excampeón mundial Floyd Mayweather Jr. aún le debe al menos 1.5 millones de dólares por su pelea de exhibición celebrada en junio de 2021 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. La declaración fue hecha recientemente en un podcast, donde Paul explicó que todavía no ha recibido el pago completo que le correspondería según lo acordado para ese combate.

La pelea entre Paul y Mayweather fue un combate de exhibición que generó atención mediática internacional y significativas ganancias por pago por evento. Según Paul, el acuerdo original establecía que recibiría un porcentaje de ciertos ingresos relacionados con la organización del evento, específicamente el 15 % de un monto previo de 10 millones de dólares, que equivaldría a 1.5 millones para él. Sin embargo, Paul sostiene que ese pago nunca se realizó y que Mayweather vendió de manera paralela los derechos de la pelea a una empresa en Medio Oriente, sin que él recibiera la parte pactada.

De acuerdo con la versión de Paul, la presunta falta de pago también estaría relacionada con problemas legales en los que se ha visto envuelta la compañía extranjera que, según él, compró los derechos del combate. El influencer señaló que esto ha complicado cualquier posibilidad de cobrar la deuda, al grado de afirmar que no espera recibir ese dinero.

El combate celebrado en 2021 no fue una pelea con resultado oficial, sino una exhibición entre un púgil retirado e invicto como Mayweather, y una figura del entretenimiento con pocos combates profesionales. Aunque el resultado deportivo no quedó registrado como victoria o derrota, la cuestión económica ahora mantiene la conversación en el mundo del boxeo y del entretenimiento digital.

En este contexto, Logan Paul ha reiterado que la deuda pendiente con Mayweather refleja una serie de malas prácticas relacionadas con los pagos y acuerdos del evento. A pesar de los reclamos públicos, hasta el momento, Mayweather no ha ofrecido comentarios directos sobre la situación. La controversia sigue siendo un tema de conversación dentro del ámbito deportivo y de entretenimiento, sumándose a otros conflictos legales que involucran al boxeador estadounidense, conocido por su estilo de vida extravagante y su historial en el ring.

