Renata Zarazúa cae ante Priscila Hon y se despide del Masters de Indian Wells

La tenista mexicana cayó ante la misma rival que la eliminó en el Mérida Open hace unos días en la península de Yucatán

Renata Zarazúa se despidió pronto del Indian Wells | Imago7

La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se despidió del Masters Indian Wells este lunes 2 de marzo, luego de perder en la fase previa del certamen ante la australiana Priscila Hon en dos sets y con parciales de 5-7 y 7(7)-(3)6, con lo que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la nacida en la Ciudad de México.

Y es que Zarazúa volvió a sufrir a Hon en este día, luego de haber sido derrotada por ella en la primera ronda del pasado Mérida Open, en un duelo aún más cerrado que al de este día. Solo que nuevamente se quedó con las ganas de poder trascender en un torneo de gran relevancia.

En el primer set, Renata se quedó con el primer juego de manera rápida, pero las acciones se emparejaron en el segundo, con un toma y daca por parte de ambas tenistas para quedarse con el point break. Sin embargo, el tercer y cuarto juego fueron para la mexicana.

Para su mala fortuna la australiana recortó e igualó el marcador en el primer set, aprovechando un servicio perdido por parte de Renata Zarazúa, quien no pudo retener la ventaja y la cual dejó escapar en los siguientes duelos, al grado de terminar 5-7 para la de Oceanía.

En el segundo set Zarazúa salió con el pie izquierdo, ya que perdió tres duelos seguidos, con lo que tuvo que remar contracorriente. Y lo hizo de gran manera ya que llegó a ponerse 5-4 abajo en el marcador para ejercer presión en su rival, que poco a poco denotaba cansancio.

Dicho factor le pesó a Priscila Hon, ya que el segundo set llegó a ponerse igualado a seis duelos para cada tenista, que lo dieron todo en la pista dura, a grado de tener que definir el último duelo con un intenso tie break al sur de California, Estados Unidos.

En este duelo decisivo Renata Zarazúa perdió tres servicios, lo que le terminó pasando factura en el partido y finalizar el tie break con resultado adverso de 3-7, con lo que Hon se quedó con el triunfo y dio un paso más con miras al cuadro principal del Masters 1000.

TE PUEDE INTERESAR: