El peor momento del América en la Era Jardine

Las Águilas han caído del tricampeonato a recibir cuatro goles de local en poco más de un año

El Club América, el gigante que hace apenas unos meses deslumbraba al continente con un tricampeonato histórico en el fútbol mexicano, hoy se desdibuja entre la apatía y la incertidumbre.

La derrota ante Tigres no fue un accidente: fue un aviso. Recibir cuatro goles en casa es una humillación que nunca había pasado con Jardine al mando. Un equipo que antes dictaba el ritmo de los partidos hoy es exhibido por errores infantiles y un planteamiento táctico que se vio superado desde el primer minuto de juego.

El hospital de Coapa no da tregua

Sin Henry Martin ni Alex Zendejas, el ataque pierde su alma y su liderazgo. Cuando el equipo buscó carácter, encontró caos. La desesperación quedó retratada en Vinicius Lima, quien entró de cambio solo para ser expulsado apenas unos segundos después, dejando a un equipo a la deriva.

Otro elemento que causa preocupación son los refuerzos. Veiga no logra adaptarse y Thiago Espinoza ni siquiera ha podido debutar con el primer equipo.

El fantasma de la regla de menores aprieta

El América termina la jornada 8 en el octavo lugar de la tabla. En puestos de Liguilla, pero las sensaciones no son las mejores y hay problemas en el horizonte por el tema de los minutos de menores.

El club está en el fondo de cumplimiento de minutos para juveniles, limitando su margen de maniobra, demostrando la nula oportunidad que han tenido los jóvenes este semestre.

