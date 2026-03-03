Tomás Ángel, en busca de la felicidad en América de Cali

El nuevo atacante ‘escarlata’ dio sus primeras declaraciones como jugador del América de Cali.

América de Cali cerró su mercado de fichajes con la llegada de Tomás Ángel. El ex Atlético Nacional vuelve al Fútbol Profesional Colombiano después de varias temporadas en el balompié de Estados Unidos. Los ‘escarlatas’ urgidos de atacantes no dudaron en hacerse con los servicios del británico-colombiano.

Ya habiendo sido presentado oficialmente y con un par de entrenamientos en marcha, el nuevo jugador del América de Cali dio sus primeras declaraciones tras su llegada al club caleño. Detalles de cómo fue su llegada, cuál es su presente y quién lo convenció de llegar a los ‘diablos rojos’, fueron abordados por el ofensivo.

“Decidí el América de Cali porque estaba buscando una oportunidad de tener más continuidad, encontrar un lugar donde pudiera seguir mejorando como jugador y la llamada con David González me convenció un montón. La de Marcela también. Me dieron mucha confianza y eso era lo que estaba buscando. Preferí salir de un lugar de comodidad en el que estaba para venir a jugar y es un plus poder llegar a un equipo grande” afirmó Tomás Ángel.

“La conversación con David González fue básicamente explicándome un poco de su sistema de juego. De como me veía, que el ya me había visto cuando estaba acá en Colombia y le llamada la atención tener un jugador como yo en su sistema. Para mi hace sentido porque es un sistema de juego que me favorece y también es reiterar esa confianza que me dieron” comentó el nuevo jugador del América de Cali.

Una de las preguntas más frecuentes entre los hinchas ‘escarlatas’ sobre su nuevo futbolista era su actualidad futbolística. Sobre este tema, Tomás Ángel respondió: “Mi momento deportivo se resume en que estaba buscando un sitio donde pudiera tener más minutos y jugar más partidos de los que jugué el año pasado. Es llegar a sumar al equipo y encontrar otra vez mi mejor nivel. Soy un jugador que le gusta tener mucho contacto con la pelota. Una persona resiliente y con mucha determinación”.

Los números de Tomás Ángel

Con 23 años, Tomás Ángel lleva un poco más de cinco años como futbolista profesional. Atlético Nacional, Los Ángeles FC, Phoenix Rising y San Diego, han sido los clubes en los que ha jugado en toda su trayectoria. Ya son 104 partidos, 20 goles y cuatro asistencias. Además, ha sido campeón cuatro veces en Colombia y una en Estados Unidos.

Un joven delantero que puede actuar tanto como un falso nueve o como un extremo por ambas bandas. Velocidad y buen remate de media distancia, son las principales virtudes del nuevo fichaje del América de Cali. Sin duda alguna, un futbolista que de encontrar su mejor versión podría ser una pieza fundamental para las aspiraciones del equipo de David González.

