¿Por qué no juegan las Chivas esta jornada doble y cuándo se disputará el Guadalajara vs León?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX disputará una nueva jornada doble con la fecha nueve, en la que se programaron ocho partidos en dos días. Sin embargo, el encuentro entre Chivas y León no se jugará el día establecido originalmente, ya que se disputará en dos semanas más.

La Liga MX confirmó la postergación del partido que debía celebrarse en el Estadio Akron. La decisión se tomó tras la solicitud del club Guadalajara, que pidió aplazar el compromiso ante La Fiera por la realización de otro evento en el inmueble.

El Rebaño Sagrado informó que en su estadio se llevará a cabo un partido amistoso entre leyendas del Real Madrid y del Barcelona el martes 3 de marzo. El uso del recinto para ese encuentro impide que se dispute el duelo correspondiente a la jornada 9 en la misma semana.

El partido que evitará que Chivas juegue la jornada 9 a media semana

El Estadio Akron albergará el enfrentamiento entre exjugadores del Real Madrid y del FC Barcelona como parte de un evento previo al Mundial de la FIFA 2026. El encuentro reunirá a figuras como Carles Puyol, Rafa Márquez y Xavi Hernández por el conjunto blaugrana, así como Iker Casillas y Fernando Hierro por los merengues, quien tiene pasado en el cuadro rojiblanco.

La organización del partido de leyendas contempla actividades relacionadas con la promoción internacional del futbol. La realización de este evento motivó el ajuste en el calendario del Clausura 2026 para Chivas y León.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs León de la jornada 9 del Clausura 2026?

La Liga MX reprogramó el partido entre Guadalajara y La Fiera para el miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas, tiempo del centro de México. El duelo se disputará en el Estadio Akron, sede habitual del cuadro tapatío.

Mientras no tenga actividad en la jornada doble, el equipo dirigido por Gabriel Milito enfocará su preparación en el siguiente compromiso del calendario. Chivas enfrentará al Atlas en el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío, tras registrar derrotas ante Cruz Azul y Toluca en las jornadas recientes.

