SAT activa el Simulador de Declaración Anual 2025: ¿Dónde encontrarlo y cómo funciona? Paso a paso

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha activado el Simulador de Declaración Anual 2025, una herramienta en línea que permite a los contribuyentes verificar los datos fiscales que el SAT ha precargado, como ingresos, deducciones y retenciones. Esta herramienta es útil para quienes desean revisar sus declaraciones antes del periodo oficial de presentación, que será en 2026. El simulador permite calcular si tienes un saldo a favor o en contra y hace posible corregir los datos antes de presentar la declaración final, ayudando a evitar errores y posibles sanciones.

Para acceder al simulador, los usuarios deben ingresar al portal oficial del SAT, autenticar su identidad con su RFC y contraseña o e.firma, y seguir un sencillo proceso paso a paso. Además, si tienes un saldo a favor, puedes consultar el estado de tu devolución directamente en el sitio del SAT, donde el sistema muestra el progreso de tu solicitud. Recuerda que el SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución, siempre que no haya inconsistencias en los datos proporcionados.

SAT: ¿Qué es el Simulador de Declaración Anual y para qué sirve?

El Simulador de Declaración Anual es una herramienta digital puesta a disposición por el SAT en su portal de internet. Su propósito es que las personas físicas puedan tener una vista previa de su declaración anual antes de presentarla de forma oficial. Mediante este simulador se puede validar la información precargada por el SAT, como ingresos, deducciones personales y retenciones, y hacer las correcciones necesarias antes del periodo de presentación real.

Esta herramienta permite calcular si tendrás saldo a favor (dinero que podría devolverse) o si tendrás un saldo en contra (impuestos por pagar), lo que ayuda a los contribuyentes a prepararse para cumplir con sus obligaciones fiscales sin sorpresas.

Simulador de Declaración Anual 2025: link y cómo funciona, paso a paso

El simulador está disponible en el portal del SAT. Para acceder a él debes ingresar al sitio oficial y seguir rutas dentro del menú de servicios para personas físicas. Pasos básicos para usar el simulador:

Accede al portal del SAT desde tu navegador web.

Dentro del menú principal selecciona “Trámites y Servicios” y después “Declaraciones para personas”.

Elige el tipo de declaración “Anual” y da clic en el enlace que dice “Simulador de Declaración Anual 2025”.

Ingresa tu RFC y tu contraseña o e.firma para autenticarte.

Revisa la información precargada sobre ingresos, retenciones, deducciones personales y otros datos fiscales. Puedes validar o corregir datos según corresponda.

El simulador mostrará si tu cálculo da saldo a favor, es decir, posibilidad de devolución, o saldo a cargo.

Es importante mencionar que este simulador no sirve para enviar tu declaración oficial, sino únicamente para comprobar y validar la información antes del periodo de cumplimiento real, que en este caso corresponde a abril de 2026 para ejercicio 2025.

SAT: ¿Cómo puedo consultar mis devoluciones? Guía completa

Si después de presentar tu declaración anual te corresponde un saldo a favor, puedes consultar el estatus de tu devolución directamente en la plataforma del SAT. El organismo cuenta con secciones específicas para que los contribuyentes verifiquen el estado de sus solicitudes. Pasos para consultar tu devolución:

Ingresa al sitio oficial del SAT.

Selecciona el menú de “Trámites y servicios” y desplázate hasta “Constancias, devoluciones y notificaciones”.

Elige la opción “Devoluciones y compensaciones” y después “Estado de tu devolución”.

Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma.

El sistema mostrará el estado actual de tu solicitud de devolución.

También puedes consultar el estatus a través de la herramienta “Seguimiento de trámites y requerimientos” del portal del SAT, disponible para personas físicas y morales, ingresando tus datos fiscales y seleccionando la solicitud correspondiente.

El SAT tiene un plazo legal de hasta 40 días hábiles para hacer el depósito de un saldo a favor, siempre y cuando los datos estén correctos y no exista alguna inconsistencia que requiera aclaración.

