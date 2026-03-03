Monterrey inicia era de Nico Sánchez con mantas; Walter Ervitti se une a cuerpo técnico

Monterrey, fuera de zona de Liguilla, destituye a Domenec Torrent y pone a Nicolás Sánchez al frente como técnico interino

José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, dio la cara tras la destitución de Domènec Torrent como técnico de la Pandilla, luego de la derrota del fin de semana ante Cruz Azul. Sentenció que el momento que vive el equipo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX no es aceptable, ya que se encuentran novenos de la tabla general con solo 10 puntos, fuera de la zona de Liguilla.

“Estamos hoy aquí para dar la cara y confirmar la noticia que ya se conoce: hemos decidido cesar al cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent. Es un cuerpo técnico al que estamos muy agradecidos por el gran Mundial de Clubes que juntos vivimos, un logro que nunca vamos a olvidar como institución y que nos hizo crecer a nivel mundial, además de su entrega, profesionalismo y valores humanos. Gracias a ellos”, expresó Noriega al inicio de la conferencia de prensa en las instalaciones del Club Monterrey.

El directivo confirmó que Rayados está en deuda con la afición, pues están lejos de los objetivos que se habían planteado al inicio del campeonato. “Quiero establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente. Este club, con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla, y hoy claramente no estamos ahí”, sentenció.

Noriega también destacó que el equipo necesitaba resultados que estuvieran a la altura de las expectativas de la afición y subrayó que la responsabilidad recaía sobre todos: directiva, cuerpo técnico y jugadores. “Somos todos culpables, claramente: directiva —y por eso estamos aquí hoy dando la cara—, cuerpo técnico y jugadores. Los números muestran que hasta ahora nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos. Como solemos decir, el hilo se rompe por lo más delgado”, agregó Noriega, quien se mostró dispuesto a enmendar la situación.

Monterrey inició la época de Nicolás Sánchez como entrenador interino con mantas de apoyo

Monterrey inició la época de Nicolás Sánchez como entrenador interino con mantas de apoyo de la afición de Rayados, además del anuncio de Walter Ervitti como parte del cuerpo técnico para lo que resta del Clausura 2026 de la Liga MX.“La hinchada no abandona, el equipo que responda” y “Ya vas a ver los huecos que tiene el Monterrey”, fueron las frases que colgaron en El Barrial, donde el equipo tuvo su primera práctica bajo el mando de Nico Sánchez.

La decisión de nombrar a Nicolás Sánchez como director técnico interino se tomó con la intención de estabilizar al equipo y recuperar la competitividad que ha caracterizado a Monterrey en los últimos años. Sánchez, quien conoce a fondo a los jugadores y las exigencias del club, tomará las riendas del equipo, acompañado por un cuerpo técnico con amplia experiencia, compuesto por Vicente Espadas como preparador físico y los auxiliares Walter Erviti, Severo Meza, Esteban Landazábal e Isaac Moreno.

El cambio de cuerpo técnico se produce en un momento crítico de la temporada, con Monterrey ocupando la novena posición de la tabla general, a un punto de la zona de Liguilla. Aunque el equipo ha mostrado destellos de buen fútbol, los resultados no han sido consistentes. La misión de Sánchez y su equipo será encaminar al club hacia la clasificación y recuperar la identidad de Monterrey.

Rayados apunta al Clásico Regiomontano

En cuanto al futuro inmediato, Monterrey se prepara para enfrentar desafíos importantes, entre ellos el Clásico regio y una serie de partidos que definirán su camino en el torneo. El cuerpo técnico interino tendrá la tarea de mejorar la actitud y competitividad del equipo, con la mirada puesta en los objetivos trazados al inicio de la temporada.

José Antonio Noriega también destacó que, a pesar de los cambios, el club sigue confiando en los jugadores y en la estructura interna para conseguir los resultados deseados. “Con el compromiso de nuestros jugadores y el apoyo de nuestra afición, somos optimistas de que pronto estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos“, concluyó.

Rayados buscará enmendar el camino en el torneo local, después de estancarse con 10 puntos de 24 en disputa tras ocho jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que los tiene fuera de la zona de Liguilla.

