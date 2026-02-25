Los momentos históricos que se robaron los reflectores en Milano Cortina 2026

La edición de la justa invernal en Italia otorgó la primera medalla para una delegación latinoamericana

Los momentos que marcaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | Reuters

Se terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, una edición que regaló momentos inolvidables, sobre todo por haber hecho historia en la justa invernal, tanto por parte de las delegaciones como en la actuación individual de algunos atletas de distintos países.

Más allá de los récords mundiales u olímpicos que se suscitaron en Italia, algunos deportistas destacaron por un hecho o logro memorable para su carrera o por haber sido la primera vez de algo dentro de la competencia, lo que se convirtió en un orgullo para su nación y el olimpismo.

Italia, su mejor actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los anfitriones tuvieron una destacada actuación en Milano Cortina 2026, pues, estando en casa, se sintieron con la comodidad y la motivación de mostrar su mejor versión como delegación. Al grado de haber sido la justa invernal en la que más medallas ganaron en la historia de los Juegos.

Los italianos terminaron en el tercer lugar del medallero, luego de sumar 30 preseas en total, producto de 10 oros, seis platas y 14 bronces. Una de sus principales figuras fue la patinadora Francesca Lollobrigida, quien se colgó el oro en los 3000m y 5000m del patinaje de velocidad.

A Francesca se le une Federica Brignone, quien también fue doble medallista de oro en la justa, pero dentro del esquí alpino, con lo que sumó su quinto metal olímpico en su carrera. Por algo fue la abanderada de Italia en la ceremonia de Inauguración.

Johannes Klaebo, una leyenda viviente sobre la nieve

Sin duda, el esquiador noruego Johannes Klaebo fue la figura de la justa invernal en Milano Cortina 2026, luego de sumar seis medallas de oro de las seis posibles, destacando en cada una de las pruebas en las que participó en esta edición de la justa invernal.

Por si todo esto fuera poco, su participación en Italia le valió para convertirse en el deportista con más medallas olímpicas de oro en los deportes invernales, ya que registra 11 metales áureos en su exitosa carrera, superando lo hecho por sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen. En total, cuenta con 13 condecoraciones, con los 11 oros, una plata y un bronce.

Lucas Pinheiro, le da la primera medalla a Sudamérica en una justa invernal

Uno de los momentos más destacados de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 fue el de Lucas Pinheiro. El esquiador brasileño ganó la medalla de oro en el eslalon gigante varonil de esquí alpino el 14 de febrero.

Este triunfo no solo le valió el título olímpico al brasileño, pues también puso en alto el nombre de su país al ser la primera nación de Sudamérica en ganar una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Georgia suma su primera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

El país de Georgia tuvo una actuación histórica en Milano Cortina, pues en una nación con menos de cuatro millones de habitantes, tuvo una pareja que deslumbró a propios y extraños con su rutina en el patinaje artístico, dentro del programa libre.

La dupla conformada por Anastasiia Metelkina y Luka Berulava se quedó con la medalla de plata dentro de la prueba, al obtener una puntuación de 146.29, con lo que resultaron con un total de 221.75 unidades al final, superando a Alemania en el podio y quedándose atrás de Japón.

Oriol Cardona Coll le da a España un oro por primera vez en 54 años

El esquiador español hizo historia para su país y en los Juegos Olímpicos de Invierno, pues se convirtió en el primer campeón olímpico del esquí de montaña en Milano Cortina 2026, dándole el primer oro a España en una justa invernal en los últimos 54 años.

Cardona llegó a Italia como el favorito para quedarse con la victoria y cumplió con lo esperado, luego de tener un buen ascenso y un descenso importante en sus aspiraciones para subirse a lo más alto del podio.

Oriol Cardona tuvo una destacada participación en su heat, para después tener una brillante semifinal, siendo el segundo mejor esquiador de la llave. Sin embargo, en la final tuvo una estrategia perfecta sobre la montaña, al terminar la prueba con un tiempo de 2:34.03.

Sarah Schleper le da a México una participación histórica en Milano Cortina 2026

México sigue sin poder colgarse una medalla en una justa olímpica invernal, pero no por ello dejó de tener un momento histórico en Milano Cortina 2026, luego de contar con la esquiadora Sarah Schleper, quien en este año participó en su séptima edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Es la primera vez que un atleta hombre o mujer está presente en siete diferentes sedes de la justa invernal. Schleper representó a Estados Unidos en Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010.

La nacida en Glenwood Springs decidió retirarse en 2011, pero después de años de reflexión y mantenerse activa en su deporte, eligió representar a México en PyeongChang 2018, Beijing 2022 y ahora en Milano Cortina 2026. Al final, no se despidió de la mejor manera, ya que en su última competencia fue eliminada por no cumplir con las medidas exactas en sus esquís.

Además, por si sus siete participaciones en la justa invernal fueran poco, también se convirtió en la primera atleta en disputar unos Juegos Olímpicos de Invierno junto a su hijo, ya que Lasse Gaxiola también participó en esta edición de la competición con la bandera de México.

La disciplina y las pruebas que hicieron historia en Milano Cortina 2026

Los atletas no fueron los únicos en hacer historia en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que Milano Cortina tuvo el debut de una disciplina, con la primera aparición del esquí de montaña con las pruebas de sprint varonil, femenil y relevos mixto.

De las pruebas nuevas, el skeleton tuvo la de equipo mixto; el luge con los dobles femenil; el esquí freestyle tuvo los moguls dobles femenil y varonil. Además, en el salto de esquí, se vivió la primera prueba de trampolín grande individual femenil.

Sin duda, la edición en el país italiano será recordada por las actuaciones de los atletas y de distintas delegaciones, que hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Invierno y que se pudieron vivir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

