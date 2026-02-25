Claro es reconocida como la mejor red móvil del país por segundo año consecutivo

Ookla ratificó nuevamente a la compañía como la mejor red móvil, además de la red móvil más rápida y la red fija con mejor experiencia de videojuegos en Colombia.

Claro Colombia / Foto: Claro.

Claro fue reconocida nuevamente por Ookla como la mejor red móvil y la red móvil más rápida de Colombia, de acuerdo con su más reciente informe. Este reconocimiento internacional respalda los resultados concretos del proceso de modernización de red para la puesta en marcha de 5G, que la compañía adelanta desde hace dos años.

Como parte de ese plan de modernización de antenas para incrementar cobertura 5G, que para 2026 proyecta alcanzar cerca del 50%, la velocidad promedio de navegación móvil en los sitios modernizados se duplicó en el último año, pasando de 17 a 34 Mbps, según mediciones de Medux, herramienta de la CRC que evalúa la calidad del servicio móvil en el país.

Actualmente, la red 5G de Claro soporta más del 16% del tráfico total de la compañía y supera el 35% en las zonas donde ya existe cobertura. Además, el consumo promedio de datos por usuario migrado a 5G ha aumentado más del 8%, lo que confirma el dinamismo de esta tecnología. En los sitios intervenidos, el tráfico total de datos creció 41,4%, reflejando una mejor experiencia para los usuarios y una mayor capacidad de la red para soportar la demanda creciente de conectividad.

“Tenemos una gran responsabilidad con los colombianos. Duplicar la velocidad de Internet móvil en un año en los sitios modernizados y ser reconocidos como la mejor y más rápida red móvil del país demuestra que nuestra inversión se traduce en calidad y experiencia para millones de usuarios”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

En el segmento fijo, Claro también fue reconocida por Ookla con el premio a la red con la mejor experiencia de videojuegos en Colombia. Actualmente, más de cinco millones de hogares pueden acceder a su red de fibra óptica.

Estos resultados son el reflejo de más de 30 años de inversión sostenida en infraestructura, que hoy supera las 10.660 estaciones base, más de 140.000 kilómetros de fibra óptica, un cable submarino con puntos de aterrizaje en Cartagena, Puerto Colombia y San Andrés, y centros de datos de clase mundial en Bogotá y Medellín.

