Nuevos entrenadores de tiro con arco en México rumbo a Los Ángeles 2028

Marc Dellenbach será el nuevo entrenador del equipo de tiro con arco recurvo mexicano hasta Los Ángeles 2028, con el objetivo de conquistar más medallas

Marc Dellenbach será el nuevo entrenador del equipo mexicano varonil de tiro con arco recurvo hasta Los Ángeles 2028. La contratación se hizo por su nivel, además de su experiencia trabajando en el centro de excelencia de la especialidad en Lausana y por haber logrado dos medallas olímpicas para Francia. Ahora, tiene el reto de lograrlo con el equipo tricolor.

“Fue un trabajo conjunto con la Conade y World Archery. Va a trabajar exclusivamente con México. Es un entrenador que tiene un salario superior a los 10 mil dólares mensuales, y lo menciono porque eso refleja su valor como profesional. Hay total transparencia con World Archery México y World Archery International respecto a sus gastos asociados para venir a trabajar. En su contrato tiene la obligación de capacitar a entrenadores mexicanos, lo cual fue una de las razones por las que lo elegimos”, dijo Gabriel Ramos, presidente de World Archery México.

La contratación del entrenador se dio con el compromiso de mantener a México entre las potencias y de alcanzar, al menos, una medalla en Los Ángeles 2028, lo que sumaría a las cuatro que ya tiene el país en Juegos Olímpicos. Dellenbach ya trabajaba con la arquera Alejandra Valencia desde enero de 2025, tanto a distancia como presencialmente cuando ella viajaba a Lausana, y también la apoyaba en las competencias. Ahora, Dellenbach llegará a la capital mexicana el 9 de marzo.

“Fue una de las partes agresivas y positivas. Si voy, es porque voy a ganar”, dijo Dellenbach. “Si no hubiera talento o materia prima, no iría, porque se está jugando mi prestigio. La proyección de medallas es ir por todas las disponibles: las dos individuales, las dos en equipo y la mixta, sumando un total de cinco”, explicó el federativo.

También hubo cambios en la modalidad compuesta, y ambas ramas estarán bajo la dirección de la tapatía Karen Montellano, quien fue Premio Nacional de Deportes en el rubro de entrenador en 2025.

“Karen es una de las mejores del mundo y ahora está al frente con la camiseta de México. Nuestros atletas van a estar viajando, ya no estarán concentrados en el CNAR. Los de recurvo viajarán a Europa durante dos o tres meses, mientras que los de compuesto lo harán a Estados Unidos para entrenar al más alto nivel”, dijo.

La información se dio a conocer durante la presentación de la primera fecha de la Copa del Mundo de tiro con arco, que se celebrará del 7 al 12 de abril en Puebla, como parte del serial de cuatro paradas, con la Súper Final en septiembre, aún con sede por confirmar.

“Nos llamaron atletas de todo el país por lo que sucedió. México, durante muchos años, ha tenido buenos resultados. Mi respuesta fue: ‘Es el momento de creer en México, dar el voto de confianza’. Hemos respondido, hemos hecho cinco Copas del Mundo y siempre entregamos eventos de calidad mundial. Estamos trabajando para demostrar que hay tranquilidad y que México está de pie”, concluyó.

