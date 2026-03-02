Felipe Uribe brilla en Canadá: medalla de bronce y boleto a la élite mundial

El colombiano volvió al podio internacional en trampolín 3 metros y representará al país en la Súper Final mundial en China.

Felipe Uribe, clavadista colombiano | COC.

El clavadista colombiano Felipe Uribe volvió a destacarse en la élite internacional al conquistar la medalla de bronce en la final del trampolín de 3 metros masculino durante la Copa Mundo disputada en Canadá. El antioqueño firmó una actuación sobresaliente al sumar 486.30 puntos, un resultado que reafirma su crecimiento competitivo y consolida su nombre entre los mejores del planeta.

Este logro representa un nuevo capítulo en su carrera, tras su brillante actuación previa en Guadalajara en 2025, y ratifica la constancia que ha mantenido en eventos de máximo nivel. La Federación Colombiana de Natación destacó el rendimiento del atleta, subrayando su disciplina y evolución técnica.

Un podio dominado por China

La final estuvo marcada por el dominio de los representantes chinos, históricos referentes de esta disciplina. Zongyuan Wang se quedó con la medalla de oro tras alcanzar 540.35 puntos, mientras que su compatriota Jiuyuan Zheng obtuvo la plata con 495.15 unidades. Uribe completó el podio y volvió a ubicar a Colombia entre las naciones protagonistas.

Clasificación a la Súper Final en Beijing

Gracias a este resultado, el colombiano aseguró su presencia en la Súper Final que se celebrará en Beijing del 1 al 3 de mayo de 2026. La clasificación representa un paso crucial en su trayectoria, ya que le permitirá medirse nuevamente ante los mejores clavadistas del mundo en un escenario de máxima exigencia.

Uribe, oriundo de Antioquia, se ha consolidado como uno de los principales exponentes de los clavados colombianos en el ámbito internacional. Su regularidad en el podio y su capacidad para competir bajo presión reflejan la madurez deportiva alcanzada en los últimos años.

El impacto de este resultado trasciende lo individual. La medalla impulsa las aspiraciones del equipo nacional y fortalece el posicionamiento de Colombia en esta disciplina, tradicionalmente dominada por potencias asiáticas y europeas.

La comunidad deportiva del país celebra el logro, reconociendo en Felipe Uribe un símbolo de perseverancia y crecimiento. Con la mirada puesta en la Súper Final, el clavadista colombiano buscará seguir haciendo historia y confirmar que su presente es fruto de una trayectoria construida con talento, dedicación y ambición competitiva.

