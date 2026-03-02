Deporte mundial ante la crisis en Medio Oriente: cancelaciones, ajustes y lo que viene en 2026

El conflicto en Medio Oriente provoca suspensiones deportivas, vuelos cancelados y monitoreo en Qatar y Dubái, con impacto rumbo al Mundial 2026

La crisis militar pone al mundo del deporte en alerta | Reuters

La escalada de tensión y los incidentes militares en Medio Oriente han empezado a reflejarse en el calendario deportivo internacional, con suspensiones, aplazamientos y planes de contingencia activados por federaciones y organizadores. El patrón común en los comunicados y reportes es la prioridad operativa: seguridad, logística de traslados y viabilidad de sedes. Los efectos más visibles se concentran en el Golfo Pérsico por interrupciones de transporte (incluido cierre o afectación del espacio aéreo en varios países) y en competencias que dependen de viajes internacionales, sedes neutrales o conexiones aéreas frecuentes.

Cancelaciones y aplazamientos confirmados hasta hoy

Primero fue Irán y luego Qatar. La federación local anunció la suspensión indefinida de competiciones y torneos de fútbol, medida que de forma directa impacta la planificación de partidos internacionales programados en Doha. El comunicado oficial establece: “Se posponen todos los torneos, competiciones y partidos, desde hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas se anunciarán a su debido tiempo por los canales oficiales de la Asociación.”

En el plano continental, la AFC reportó el aplazamiento de partidos de su principal torneo de clubes (AFC Champions League), especialmente encuentros previstos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar en el arranque de la semana. La confederación señaló: “Ante la evolución de la situación en Oriente Medio, los partidos de la región occidental, programados originalmente para el 2 y 3 de marzo de 2026, serán reprogramados “.

Y añadió: “Los partidos de ida de los cuartos de final de la AFC Champions League Two 2025/26 y de la AFC Challenge League 2025/26 (Región Oeste), previstos entre el 3 y 4 de marzo de 2026, quedan aplazados hasta nuevo aviso.”

En baloncesto, se registraron movimientos en cadena: la Euroliga suspendió el juego Hapoel Tel Aviv vs Paris Basketball (programado para marzo), y en categorías formativas se confirmó la cancelación del torneo NextGen EuroLeague en Abu Dhabi, citando condiciones de seguridad y tras consultas con autoridades y partes involucradas.

En cricket, el 2º ODI no oficial entre England Lions y Pakistan Shaheens en Abu Dhabi (1 de marzo) figura como cancelado sin inicio en el registro del partido, en un contexto de actividad militar reportada en la zona.

Tenis en Dubái: impacto logístico tras el torneo

En el circuito ATP, el torneo de Dubái concluyó en la cancha, pero la situación aérea afectó la salida de varios jugadores que debían continuar su calendario competitivo. Dubai Airports informó oficialmente: “Todas las operaciones de vuelo han sido suspendidas en el Aeropuerto Internacional de Dubái hasta nuevo aviso. Se recomienda a los pasajeros no acudir al aeropuerto por el momento y contactar directamente con su aerolínea para obtener información actualizada.”

Por su parte, Emirates comunicó: “Emirates ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta nuevo aviso.” Estas medidas provocaron retrasos y reprogramaciones en los traslados de distintos tenistas que participaban en la gira internacional.

Más allá de un evento o liga, el impacto transversal ha sido la disrupción de vuelos y rutas: reportes de cierres de espacio aéreo y afectaciones en hubs regionales han obligado a desvíos, cancelaciones y reprogramaciones, lo que complica traslados de delegaciones, árbitros, equipos de producción y aficionados.

En paralelo, algunas federaciones y clubes han activado protocolos de crisis y revisiones de contratos, seguros y escenarios alternos de sede, particularmente cuando hay eventos con compromisos comerciales ya firmados o fechas FIFA cercanas.

Finalissima: estatus, sede y ventana crítica de decisiones

La Finalissima 2026 (España vs Argentina) está programada para el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail (Qatar), de acuerdo con la información oficial publicada por UEFA. Sin embargo, el anuncio de suspensión de competiciones en Qatar dejó el partido en duda. En España, la RFEF señaló que aún no lo da por suspendido y que la semana entrante será clave para definir si se mantiene la sede o se exploran alternativas.

Campeonato Mundial de Resistencia en Qatar

En automovilismo, el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) tiene programada la carrera Qatar 1812km del 26 al 28 de marzo en el Circuito Internacional de Lusail. La FIA WEC informó en su comunicado oficial. “El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA está monitoreando de cerca la situación en la región y mantiene comunicación directa y constante con las autoridades competentes en Qatar. Continuaremos evaluando la situación diariamente y proporcionaremos actualizaciones si fuese necesario“. Hasta el momento no se ha anunciado cancelación ni modificación del evento.

Rumbo al Mundial 2026: preparación, sedes y señales de alerta

En el horizonte inmediato, el fútbol de selecciones entra a una fase en la que los amistosos de alto perfil y los ajustes de calendario pesan en la preparación. El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, con calendario y sedes publicados por FIFA. En este contexto, la federación de Irán manifestó incertidumbre sobre su participación y logística de cara al torneo en territorio estadounidense, mientras FIFA no había emitido una postura pública sobre ese caso al momento de los reportes.

¿Qué podría pasar en los próximos días en la región?

En la semana del 2 al 8 de marzo de 2026, la expectativa operativa se centra en tres frentes:

Si se normalizan rutas aéreas para permitir desplazamientos.

Nuevas decisiones de reprogramación en torneos continentales (AFC) y ligas internacionales con equipos afectados.

en torneos continentales (AFC) y ligas internacionales con equipos afectados. Definiciones sobre eventos con sede en el Golfo, incluida la Finalissima.

En paralelo, otros deportes mantienen fechas en el calendario 2026 con presencia regional: la F1 tiene confirmado que Bahréin y Arabia Saudita vuelven a abril (y cierre en Abu Dhabi en diciembre), según el calendario anunciado por la FIA. En estos casos, el seguimiento suele depender de evaluaciones de seguridad y logística conforme se acerquen las fechas.

