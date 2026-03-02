Kevin Berlín y Randal Willars se cuelgan la plata en la plataforma sincronizada de la Copa del Mundo de Clavados

La dupla mexicana vino de menos a más en una prueba que volvió a ser dominada por los representantes de China

México mantiene su posición en la élite de los clavados. Durante la Copa del Mundo de Clavados realizada en Montreal, Canadá, los representantes aztecas, Kevin Berlín y Randal Willars, obtuvieron la medalla de plata luego de realizar seis ejecuciones desde la plataforma de 10m que les valieron una puntuación de 400.41 unidades, la segunda mejor de la competencia.

El inicio fue parejo. En el primer clavado Kevin Berlín y Randal Willars empataron en el cuarto lugar con 49.80 puntos. En el segundo salto registraron 48.60 unidades, tercer mejor de la ronda, lo que les permitió igualar en el cuarto puesto general con 98.40 puntos acumulados.

La reacción llegó en la tercera ronda. Con un clavado calificado con 75.48, el tercero mejor de ese momento, avanzaron al tercer puesto de la clasificación. En el cuarto intento recibieron 75.60 unidades, segunda mejor nota de la ronda, para escalar al segundo lugar general con 249.48 puntos.

El quinto salto representó un momento de presión para Berlín y Willars. Dos jueces otorgaron 5 y otro 5.5, para una suma de 69.93 unidades que los colocó en el tercer sitio con 319.41 puntos totales. Sin embargo, la pareja mexicana respondió en el cierre. En el sexto y último clavado ejecutaron su mejor salto, evaluado con 81.00 puntos. Ese registro los llevó a un total de 400.41 unidades, suficientes para asegurar la medalla de plata, a 68.82 puntos del oro.

La presea dorada fue para los chinos Renjie Zhao y Zhihao Yang, quienes dominaron cada ronda y finalizaron con 469.23 puntos. El bronce quedó en manos de los británicos Bet Cutmore y Euan McCabe con 399.12 unidades, apenas 1.29 por debajo de los mexicanos, en una definición que mantuvo la tensión hasta el último salto.}

Cuarta medalla para la delegación mexicana en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal.



🥈 Equipo Mixto (Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gaby Agúndez)

🥈 Osmar Olvera / Juan Celaya

🥈 Randal Willars / Kevin Berlín

🥉 Lia Cueva / Mia Cueva pic.twitter.com/bdRTMOXeWG — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 1, 2026

Con este resultado, México llegó a cuatro preseas en la competencia: tres platas (trampolín de 3m varonil, equipo mixto y la presente presea desde la plataforma de 10m) y un bronce (de las gemelas Mía y Lía Cueva en el trampolín de 3m femenil).

Osmar Olvera se queda cerca del podio; Juan Celaya, en el top 10

En la prueba de trampolín 3 metros, el mexicano Osmar Olvera finalizó en la cuarta posición con 476.15 puntos, quedándose a poco más de diez unidades del bronce. Por su parte, Juan Manuel Celaya Hernández terminó en el octavo lugar con 442.85. Ambos representantes mexicanos se mantuvieron dentro del grupo final en una competencia que exigió precisión en cada ejecución ante un podio que se definió por márgenes cerrados.

La prueba reveló consistencia de los clavadistas representantes de la delegación de China. Zongyuan Wang se llevó la medalla de oro con una puntuación total de 540.35, imponiendo el ritmo desde las primeras rondas y ampliando su ventaja en la recta final. La plata fue para su compatriota Jiuyuan Zheng, quien cerró con 495.15, asegurando el 1-2 para China en el podio.

El tercer lugar quedó en manos del colombiano Luis Felipe Uribe Bermúdez, que alcanzó 486.30 unidades para subir al podio y completar el cuadro de medallistas.

