¿Carlos Moreno irá al Mundial 2026? El portero no pierde la fe: “Tengo mi velita”

El capitán del Pachuca reconoce la fuerte competencia en la portería del Tri rumbo a 2026

Carlos Moreno sueña con el Mundial 2026. Imago 7

El capitán y portero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno, no pierde la esperanza de representar a la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026, aunque reconoce que el camino no es sencillo, sabe que con buenas actuaciones con su equipo puede hacer que Javier Aguirre le brinde una oportunidad en las convocatorias que aún queda previo a la máxima justa del fútbol.

“Tengo mi velita, pienso en eso, trabajo para eso, pero soy consciente de que para poder estar en la selección tengo que estar bien en Pachuca. Al final quedan algunas concentraciones para el Mundial; ya he estado recientemente. Seguramente, haciendo bien las cosas, seré considerado. Javier (Aguirre) será el que tome la decisión”, expresó en conferencia de prensa.

Moreno sabe que la competencia por un lugar en la lista final rumbo al Mundial es intensa. En la pelea aparecen nombres como Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, todos con argumentos sólidos para aspirar a la titularidad.

“La competencia es fuerte. Han tenido buenos torneos Malagón y Rangel; Acevedo también ha tenido buenas actuaciones. ¿Y qué les puedo decir de Ochoa? Es el portero que mejores actuaciones ha tenido en Mundiales en nuestra historia. Al final es un orgullo para mí ir a la selección y ser considerado; me siento capaz de ir y representar a mi país”, sostuvo.

Moreno asegura que Pachuca no debe ponerse la etiqueta de favorito

En cuanto al presente de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX, Moreno destacó el buen momento que vive el equipo, aunque dejó claro que no se dejan llevar por las etiquetas de favoritos.

“A nosotros los favoritismos no nos cambian mucho. Mientras estemos conscientes de lo que estamos haciendo bien y de lo que debemos mejorar, sabemos que nuestro techo está muy alto. Falta buen tramo del torneo, estamos enfocados y queremos seguir demostrando el buen equipo que somos. Nos sentimos muy capacitados para pelear por el título. Sabemos que esto es paso a paso y que falta mucho trecho”, remató.

TE PUEDE INTERESAR