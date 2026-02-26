Samsung lanza los Galaxy S26: especificaciones, precios y cuándo llegan a México

Samsung presenta en México la nueva serie Galaxy S26, integrada por los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra

Todo lo que debes saber del Galaxy S26. | Foto: Samsung

Samsung presentó en México la nueva serie Galaxy S26, integrada por los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. La compañía reveló sus especificaciones oficiales, capacidades de inteligencia artificial, configuraciones de memoria y precios para el mercado nacional, con disponibilidad confirmada tras el arranque de la preventa.

La familia llega con Android 16, One UI 8.5 y mejoras en procesador, batería y fotografía, incluido un sensor de 200 megapíxeles en la versión Ultra. Los equipos ya tienen fechas de comercialización en el país, por lo que usuarios jóvenes, estudiantes y profesionales pueden conocer desde ahora cuánto costarán y cuándo podrán comprarlos en México.

¿Qué novedades presentó Samsung con los Galaxy S26? Principales características

La serie Galaxy S26 mantiene un diseño similar al de generaciones anteriores, pero incorpora cambios técnicos en rendimiento, cámaras y software.

Los tres modelos cuentan con Android 16 y One UI 8.5 de fábrica.

El Galaxy S26 tiene pantalla de 6.3 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 4,300 mAh y Exynos 2600 como procesador.

El Galaxy S26+ integra pantalla de 6.7 pulgadas, batería de 4,900 mAh y características de cámara similares al modelo base.

El Galaxy S26 Ultra, el modelo más avanzado, equipa pantalla de 6.9 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cámara principal de 200 megapíxeles para mayor detalle en fotografía.

Los dispositivos cuentan con capacidades de inteligencia artificial (Galaxy AI) para funciones como edición fotográfica asistida.

Fechas de preventa de los Galaxy S26 y cuándo llegan a México

Samsung informó que la preventa en México de la línea Galaxy S26 inicia el 25 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 17 de marzo de 2026. Después de ese periodo, los teléfonos estarán disponibles para compra general en tiendas oficiales de Samsung y distribuidores autorizados en todo el país.

¿Cuánto costarán los nuevos Galaxy S26 en México? Lista completa, por modelo

Los precios oficiales en México para cada modelo, con base en la información presentada por Samsung, son los siguientes:

Galaxy S26

12 GB + 256 GB: $22,499 pesos

12 GB + 512 GB: $27,499 pesos

Galaxy S26+

12 GB + 256 GB: $28,499 pesos

12 GB + 512 GB: $33,499 pesos

Galaxy S26 Ultra

12 GB + 256 GB: $32,999 pesos

12 GB + 512 GB: $37,999 pesos

16 GB + 1 TB: $45,499 pesos

