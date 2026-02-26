Keylor Navas quiere seguir en Pumas: “El club no me ha hecho ninguna oferta”

El portero costarricense tiene la ilusión de continuar con los auriazules, pero asegura que la directiva no se le ha acercado para platicar

Keylor Navas asegura que no le han ofrecido la renovación en Pumas. | Imago 7

Keylor Navas desea continuar en Pumas, pero la directiva aún no se ha acercado para ofrecerle un nuevo contrato. El portero costarricense termina vínculo al final de la temporada y, hasta ahora, no existe una propuesta formal para extender su permanencia en el equipo universitario.

El exguardameta del Real Madrid habló con claridad sobre su situación contractual y dejó abierta la puerta para seguir en el club auriazul.

“Estoy muy contento aquí, el club y la afición me recibieron súper bien. Termino contrato al fin de temporada; si se hubieran acercado en diciembre yo hubiera firmado una renovación sin problemas. La gente me dice que no me vaya, pero es que no tengo nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo. Trato de vivir el día a día dando todo por los Pumas porque me identifico con el equipo y su cultura. El que no tenga oferta de renovación no quiere decir que no vaya a darlo todo por la camiseta”, mencionó Keylor, en entrevista con Kery Ruiz.

Las palabras del arquero reflejan su disposición para permanecer en la institución, aunque la decisión no depende únicamente de él. Navas ha sido pieza importante bajo los tres postes y su experiencia ha aportado liderazgo en el vestidor, por lo que su continuidad se ha convertido en un tema de interés entre la afición.

Durante la charla también abordó el tema del retiro, descartando que esté cerca de colgar los guantes. “No. El fútbol se acaba, pero la vida continúa. Hoy me siento físicamente muy bien. Todos los sacrificios alimenticios y cuidados de joven valieron la pena porque hoy me siento bien. Seguiré jugando lo que Dios quiera, no pienso retirarme al final de este torneo. Espero tener un equipo para seguir disfrutando dentro de la cancha”.

Por ahora, el futuro de Keylor Navas en Pumas permanece sin definición. El guardameta mantiene su postura de cumplir con el equipo hasta el último día de contrato, mientras la directiva no ha hecho pública una postura sobre una posible renovación.

