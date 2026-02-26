Santa Fe vs Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién ganó el partido de hoy?

Sigue el minuto a minuto del encuentro entre ‘cardenales’ y ‘verdolagas’ que se jugará en El Campín.

Santa Fe vs Nacional, en vivo online.

Resultado: Santa Fe 1-2 Nacional | Final

Atlético Nacional remonta en El Campín y Santa Fe pierde el partido 2-1.

Min 90. 8 minutos de adición en El Campín. Santa Fe es el equipo que busca no irse con las manos vacías.

Min 89. Reacciona Santa Fe, con un Frasica siendo el jugador más insistente en ataque.

Min 85. Frasica se quedó con el grito de gol. Jugada de gol anulada para Independiente Santa Fe, tras una presunta falta antes del remate de cabeza del jugador ‘Cardenal’.

Min 83. Nacional quiere el tercero y nuevamente inclina la cancha a su favor. Santa Fe parece que se quedó sin ideas pero no baja los brazos.

Min 76. Malas noticias para Santa Fe. Tuvo que ser sustituido Mosquera Marmolejo, ingresó Asprilla.

Min 74. Todo lo contrario con Santa Fe, los cambios no le han funcionado y ahora deberá ser el equipo que propone en el Nemesio Camacho El Campín.

Min 71. Y lo da vueltaaaa. Goooooooooooooool de Nacional. Doblete de Alfredo Morelos, quien aprovecha un error defensivo para ponerse arriba en el marcador.

Min 67. Otra vez Marmolejo, evita un gol en su propia puerta. Nada que reacciona Santa Fe.

Min 64. Los cambios le sirvieron a Arias y Nacional es otro en El Campín…. y va por más. Ahora, Repetto es quien hará cambios. Ingresó Alexis Zapata.

Min 63. Gooooooooool de Nacional, Alfredo Morelos marca desde el punto penal.

¡Penal para Atlético Nacional!

Min 58. ¡Se salva Santa Fe! Marmolejo evita el empate. Morelos tuvo una muy clara, pero no logró conectar con ninguno de sus compañeros en el área, en donde sí estaba bien posicionado el golero que fue quien finalmente se quedó con la pelota. Tarjeta amarilla para Cardona, recién ingresado.

Min 56. Va a ingresar Edwin Cardona y Marlos Moreno. Salen Rengifo y Rodríguez por Atlético Nacional.

Min 52. Tarjeta amarilla para Zapata en Nacional por cortar una jugada de ataque de Santa Fe, que no ha tenido opciones claras ene sta segunda mitad.

Min 50. Hubo una jugada polémica en el área de Santa Fe. Jugadores de Nacional pidieron falta, pero el central no la sancionó.

Min 45. ¡Sarmiento! Tuvo la primera y la más clara para Nacional. Queda en el inicio del segundo tiempo, mano a mano con Marmolejo, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Santa Fe gana el partido por la mínima diferencia con gol de Frasica, pero no ha sido del todo superior a Nacional, que es el equipo que más ha buscado el arco rival, pero no ha contado con buena definición y se ha encontrado con una saga defensiva muy bien parada atrás, tanto que han logrado neutralizar a Alfredo Morelos. Seguramente para la segunda mitad, Diego Arias moverá sus fichas e ingresará ‘Chicho’ Arango. Por el lado del local, ya tiene tres jugadores, fundamentales en la recuperación de la pelota, que se encuentran amonestados.

Min 44. Nacional se quiere ir al camerino con el partido empatado y ha buscado el arco defendido por Marmolejo. Pero no es claro a la hora de definir, la última fue por una posición adelantada. Olivera es quien ahora ve la cartulina amarilla. Tres jugadores del ‘León’ ya están amonestados. Se jugarán 3 minutos de adición.

Min 40. El partido también ha estado cortado por las faltas reiterativas, más de Santa Fe a Nacional. Diego Arias pone a calentar a todo su banquillo, en donde se encuentra ‘Chicho’ Arango.

Min 37. Otra cartulina amarilla para Santa Fe, en esta oportunidad, es para Johan Torres.

Min 34. Santa Fe tampoco volvió a llegar al área rival. Defiende el resultado que lo tiene, por el momento, con tres puntos en el bolsillo.

Min 31. El jugador que más insiste en el área de Santa Fe es Alfredo Morelos. Tarjeta amarilla para Velásquez en el ‘León’.

Min 26. Santa Fe se defiende bien y ha sabido controlar el ataque ‘Verdolaga’. El tiro libre no pasó a mayores, pero Nacional no baja los brazos, eso sí, se cuida de los contraataques del ‘Albirrojo’ que genera mucho peligro con sus jugadores rápidos.

Min 22. El compromiso se juega en la mitad, pero los de Arias empiezan a inclinar la cancha y ahora tendrán la oportunidad de acercarse por medio de la pelota parada con un tiro libre por izquierda.

Min 21. Nacional intenta por la mitad. Zapata y Sarmiento se comienzan a asociar para llegar con peligro al área rival.

Min 15. Nacional no se encuentra en ele terreno de juego y Santa Fe por los costados, es el equipo que busca ampliar el marcador.

Min 9. Gooooooooooool de Santa Fe, desde temprano, Santa Fe salió a comerse la cancha y pone condiciones en su casa. Omar Fernández Frasica es el que abre el marcador. El jugador ‘Cardenal’ remató con la pierna derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería, tras una asistencia de Edwin Mosquera.

Min 1. ¡¡Ya se juega en El Campín!!

Atlético Nacional tiene en la mira el duelo de la fase 1 previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios. No obstante, en los días previos deberá atender sus compromisos por la Liga BetPlay, entre ellos el partido de este miércoles ante Independiente Santa Fe en Bogotá.

¡¡¡Bienvenidos y bienvenidas!!! Al encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Se enfrentan por la jornada 5 de la Liga BetPlay en un duelo que, aunque temprano en el calendario, ya empieza a marcar tendencias en la tabla de posiciones.

El conjunto bogotano ha sabido imponerse en plazas complicadas y entiende que un resultado positivo puede darle impulso anímico y escalar posiciones. En su presentación anterior logró vencer 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.

El Verdolaga ha mostrado pasajes de buen fútbol en este inicio de campeonato, pero necesita mayor regularidad para consolidarse y aprovechar los duelos aplazados que tiene pendientes, con el objetivo de acercarse a la parte alta de la tabla.

Alineación de Santa Fe vs Nacional para la fecha 5, al momento

Así forma Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Edwin Mosquera, Omar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Así forma Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre ‘cardenales’ y ‘verdolagas’ está pactado para este miércoles, 25 de febrero, a partir de las 07:00 de la tarde (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

