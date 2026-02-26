Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario completo y dónde ver los juegos
El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo con la participación de 20 selecciones
El Clásico Mundial de Béisbol regresa con fuerza este 2025 con su sexta edición, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026, en lo que será el torneo más grande de la historia.
Un total 20 selecciones van en busca de la corona que logró Japón en 2023, cuando superaron a México en semifinales y a Estados Unidos en la final. Liderados nuevamente por Shohei Ohtani, los nipones van por una corona más, aunque novenas como México, Estados Unidos, Dominicana, Puerto Rico y otras más buscarán llevarse el título del béisbol mundial.
Formato y sedes: ¿Cómo se juega el WBC 2026?
El torneo mantiene un formato round robin en grupos de cinco equipos, donde cada selección juega una vez contra cada rival. Los dos mejores de cada sector avanzan a cuartos de final, en cruces que ya están definidos. Los equipos que avancen desde Tokio irán a jugar después en Miami, mientras que los que salgan de Puerto Rico se mudan a Houston para la siguiente fase.
Estas son las sedes de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol:
- Tokyo Dome (Japón) – Grupo C.
- Hiram Bithorn Stadium (San Juan, Puerto Rico) – Grupo A.
- Daikin Park (Houston, Estados Unidos) – Grupo B.
- loanDepot Park (Miami, Estados Unidos) – Grupo D y rondas finales.
¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde se jugará?
La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol comenzará el 5 de marzo de 2026 en el Tokyo Dome de Japón, donde se jugarán los primeros partidos del Grupo C. La actividad en el resto de sedes arrancará el 6 de marzo.
Las rondas finales, incluyendo cuartos, semifinales y la final, se jugarán a partir del 13 de marzo. La final está programada para el 17 de marzo en el loanDepot Park de los Miami Marlins de MLB.
Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario completo de los juegos
El torneo arrancará el próximo 5 de marzo en Tokio, un día después, el 6 de marzo, iniciará la actividad en Houston, Miami y Puerto Rico. La final está programada para el 17 de marzo. A continuación todos los encuentros por día.
- Partidos del 5 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Australia | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 4), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | República Checa vs Corea del Sur | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Partidos del 6 de marzo
- Grupo C | Australia vs República Checa | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 5), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Japón vs China Taipei | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Panamá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs Venezuela | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | México vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Puerto Rico vs Colombia | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs República Dominicana | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Estados Unidos vs Brasil | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 7 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs República Checa | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 6), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Corea del Sur vs Japón | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Canadá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Países Bajos | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Venezuela | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 8 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Corea del Sur | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 7), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Australia vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Cuba | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs República Dominicana | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Israel | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Canadá | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs México | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 9 de marzo
- Grupo C | Corea del Sur vs Australia | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Israel | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Panamá | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Venezuela vs Nicaragua | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | México vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 10 de marzo
- Grupo C | República Checa vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Países Bajos | Miami | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Canadá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 11 de marzo
- Grupo A | Canadá vs Cuba | Puerto Rico | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs México | Houston | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Venezuela | Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 13 de marzo (cuartos de final)
- C2 vs D1 | Miami | 6:30 p.m. ET, 5:30 p.m. CDMX
- A2 vs B1 | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 14 de marzo (cuartos de final)
- B2 vs A1 | Houston | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- D2 vs C1 | Miami | 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CDMX
- Partidos del 15 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 16 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 17 de marzo (final)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
¿Dónde ver los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Los partidos del World Baseball Classic 2026 se podrán seguir en estos canales de televisión, dependiendo del país:
- México: ESPN y Televisa pasarán los juegos de la selección mexicana. El resto irán por las aplicaciones de ViX y Disney+.
- Estados Unidos: FOX y FOX Deportes.
- Puerto Rico: WAPA Deportes.
- República Dominicana: VTV32, Teleantillas 10, Coral 39.
- Panamá: RPC, TV Max.
- Nicaragua: Viva 13.
- Cuba: Tele Rebelde.
- Venezuela: Televen; Venevision.
Para toda Latinoamérica y el Caribe se podrá seguir por ESPN y Disney+, además de 1 Baseball Network (salvo en México).
Calendario Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Cuándo son los juegos de México?
México integra el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, con sede en Houston (Parque Daikin). A continuación sus partidos de la primera fase del torneo:
- México vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Brasil vs México | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- México vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Italia vs México | Houston | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX