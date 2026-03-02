¿Quién es Mike Zambidis? El inesperado rival de Floyd Mayweather en 2026, entre Mike Tyson y Manny Pacquiao

Floyd Mayweather Jr tendría tres peleas en 2026; dos de ellas servirían como preparación para la revancha frente a Manny Pacquiao en Las Vegas

Floyd Mayweather Jr. tendría un 2026 cargado de actividad con tres peleas programadas, una agenda que ha generado sorpresa en el mundo del boxeo. En las últimas semanas se confirmó su combate frente a Mike Tyson, y apenas la semana pasada se hizo oficial la revancha ante Manny Pacquiao. Sin embargo, esos duelos no serían los únicos en el calendario del excampeón mundial en cinco divisiones, ya que en el horizonte aparece Mike Zambidis como un tercer rival, lo cual marcaría uno de los periodos de mayor actividad para el expeleador profesional de 49 años.

De acuerdo con un reporte periodístico de The Ring Magazine, The Money tendría programada una velada frente a Mike Zambidis en Atenas, Grecia, durante el mes de junio. Esta pelea sería como previo a su histórica rivalidad con Manny Pacquiao.

Forjado en el mundo del kickboxing, Mike Zambidis es uno de los nombres más reconocidos que ha dado Grecia en los deportes de combate. Originario de Atenas y apodado ‘Iron Mike’, construyó una carrera marcada por su potencia y disciplina al proclamarse 18 veces campeón mundial con un impresionante récord de 157 victorias, 87 por nocaut, y solo 24 derrotas. Su última aparición profesional se produjo en 2015, cuando se despidió ante su gente al vencer por decisión en cinco asaltos al australiano Steve Moxon, combate tras el cual anunció su retiro.

Mike Zambidis volvió a escena en marzo de 2019 cuando enfrentó y derrotó al venezolano Antonio Gómez, combate que parecía marcar un cierre definitivo a su carrera profesional. Tras aquella victoria, el griego no volvió a tener un intercambio de golpes en un contexto profesional, lo cual alimentó la idea de un retiro silencioso luego de una trayectoria marcada por su estilo agresivo y su popularidad en los deportes de contacto.

Un reporte de The Ring Magazine señaló que Floyd Mayweather Jr. sostendrá previamente un combate frente a Mike Tyson, en una pelea de exhibición programada para el próximo 25 de abril en Congo, evento que ha despertado expectativa mediática al reunir a dos de las figuras más reconocidas en la historia reciente del boxeo.

¿Cuándo será la revancha de Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao?

Por ahora, la única pelea confirmada de Floyd Mayweather Jr. será la revancha ante Manny Pacquiao el próximo 19 de septiembre de 2026 en Sphere, en Las Vegas, una reedición de la llamada Pelea del Siglo que dejó a deber hace 11 años, pero que ahora vuelve con fuerza y la intención de ofrecer a los aficionados el segundo capítulo que quedó pendiente tras la controvertida victoria de “The Money” en mayo de 2015. Esta pelea sí sería oficial en el récord de ambos pugilistas.

