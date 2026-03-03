Álvaro Arbeloa admite errores tras la derrota ante Getafe y confía en mantenerse en la pelea en LaLiga

Espera que la escuadra pueda mejorar en la parte ofensiva para poder ganar todos los puntos restantes en en torneo

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, no escatimó en palabras tras la dolorosa derrota ante el Getafe en la jornada liguera. El equipo, que se encuentra en una situación delicada, recibió un duro golpe justo antes del importante duelo ante el Manchester City en la Champions League. El Real Madrid, que hace apenas dos jornadas lideraba la Liga, ahora se encuentra a cuatro puntos del Barcelona, lo que aumenta la presión sobre la plantilla.

Sobre el futuro en la competición doméstica, Arbeloa no se rindió y aseguró que el objetivo es claro: sumar los 36 puntos restantes. “No, ahora no tenemos otro objetivo que sumar los 36 puntos que quedan en juego. Esto es el Real Madrid y aquí no se rinde nadie”, expresó con firmeza. A pesar de la desventaja, el entrenador se mostró optimista y destacó la capacidad de recuperación de su equipo.

En cuanto al análisis del partido, Arbeloa reconoció que su equipo tuvo varias oportunidades para marcar. “Hemos tenido ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe. Hemos tenido la de Vinicius, la de Rüdiger, la de Rodrygo… Sabíamos el partido que íbamos a jugar“, comentó, sin ocultar su decepción por no haber sido capaces de materializar esas oportunidades. La lectura del partido, para el técnico, era clara: la falta de efectividad ante un rival que se había replegado en su campo.

El técnico también reconoció la situación difícil en la que se encuentra el equipo, pero reiteró que el esfuerzo no faltó. “Quedan 36 puntos y el objetivo es sumarlos todos. Sé que ahora se ve negro y que no hay mucha esperanza cuando se pierde así, pero tenemos que seguir ganando. Aquí nadie tira la Liga y nadie se rinde”, destacó. Arbeloa también asumió la responsabilidad por el desempeño del equipo, indicando que la mejora del juego recaía sobre él.

En cuanto al cambio de rumbo, el técnico confió en el potencial de sus jugadores y en que se puede mejorar. “Tenemos grandes jugadores, otros que se van a recuperar, y tenemos ese objetivo de seguir mejorando y de que podemos hacerlo mejor”, añadió. A pesar de las críticas, Arbeloa señaló que el Real Madrid hizo suficiente para ganar, pero que no supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron.

En relación con el desarrollo del partido, el entrenador mencionó las dificultades para enfrentarse a un rival que jugó a defenderse y destacó la falta de agresividad en algunas situaciones. “Hoy nos ha costado enfrentarnos a un rival que se encerraba muy bien. Había que ser más agresivos en determinadas situaciones. Siempre tendemos a buscar el recurso fácil de Vinicius, pero hay que ser una amenaza constante por los dos lados“, expresó. También comentó sobre las interrupciones en el juego y la permisividad del árbitro.

Arbeloa también hizo autocrítica, reconociendo que el equipo tuvo ocasiones para marcar, pero que el juego en general necesita mejorar. “Hemos tenido ocasiones para marcar, es cierto; que podemos jugar mejor, también es cierto. No puedo reprochar nada a mis jugadores con su esfuerzo. De la mejoría del juego la responsabilidad es mía“, señaló el técnico, quien asumió toda la responsabilidad de la derrota.

Finalmente, Arbeloa abordó las bajas que sufre el equipo, como la de Jude Bellingham, pero fue claro al no querer excusarse en ellas. “Cuando uno pierde siempre se acuerda de jugadores importantes, como son Bellingham y Mbappé, pero no voy a buscar excusas en las bajas“, concluyó.

