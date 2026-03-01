Devin Haney acepta pelea con Ryan Garcia, pero el fantasma del dopaje marcaría la revancha

Ryan Garcia y Devin Haney acaban de dar el paso para una unificación de títulos en peso welter tras la pelea de 2024 que quedó en un No Contest

Ryan Garcia recibe el “si” para una revancha con Devin Haney | Imago7

Shakur Stevenson no sería el único dispuesto a aceptar una pelea de campeonato mundial frente a Ryan Garcia bajo una condición innegociable: pruebas antidopaje. Esta exigencia parece haberse vuelto habitual cada vez que se habla de una posible función con el nuevo monarca de peso welter. Ahora, quien se suma a esa postura es Devin Haney, exrival del boxeador de California, que aceptó el reto del cliente de Golden Boy Promotions siempre y cuando existan controles recurrentes avalados por la VADA (Asociación Voluntaria de Antidopaje), una clara referencia al escándalo que marcó su primer enfrentamiento y que terminó por convertir aquella contienda en un No Contest tras invalidarse el resultado.

Ryan Garcia viene de derrotar a Mario Barrios en el T-Mobile Arena de Las Vegas, resultado que le permitió conquistar el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras y colocar todos los reflectores sobre su próximo movimiento en la industria. Entre los candidatos naturales aparece nuevamente Devin Haney, a quien venció con polémica en abril de 2024 luego de derribarlo en tres ocasiones; sin embargo, aquella pelea fue anulada del registro profesional de ambos debido a un par de pruebas antidopaje positivas del peleador de origen mexicano, un antecedente que sigue persiguiendo su carrera y que hoy condiciona cualquier negociación.

“La guerra ha sido declarada. Haney, es tiempo de terminar contigo, es tiempo, serás borrado. Te escuché hablando de mí. Si esto es lo que quieres, empecemos las discusiones. Recuerda mis palabras: nunca volverás a pelear después de esto. Así que deja que eso se asiente y acéptalo antes de que digas que sí”, declaró Ryan Garcia en sus redes sociales.

Devin Haney leyó la postura de su exrival y no tardó en aceptar el reto, aunque dejó clara una condición innegociable: que ambos se sometan a pruebas antidopaje avaladas por la VADA. La exigencia surge a raíz de la polémica que envolvió su enfrentamiento con Ryan Garcia hace un par de años, tras la pelea celebrada en Nueva York, donde el entonces monarca de los superligeros perdió sobre el ring antes de que el resultado fuera anulado luego de que el peleador de origen mexicano diera positivo en dos pruebas antidopaje. Incluso si la contienda hubiera permanecido en el registro, el cliente de Oscar de la Hoya no habría conquistado el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en peso superligero, ya que en aquella ocasión Ryan Garcia ni siquiera cumplió con el peso reglamentario de las 140 libras.

“Empecemos nuestras pruebas VADA para que podamos hacer la pelea más grande del boxeo”, sentenció Devin Haney al leer la propuesta para una revancha.

Ryan Garcia se convirtió en campeón mundial por primera vez en su carrera hace apenas unas semanas, luego de un recorrido irregular que incluyó tres combates sin éxito previo: dos derrotas y un No Contest. Con el cinturón del peso welter avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, el nombre del californiano vuelve a colocarse en el centro del debate grande de la división, donde una posible unificación frente a Devin Haney, actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo, aparece como una opción viable y atractiva para la industria.

La idea de una revancha entre ambos no es nueva. En su momento, diversos medios señalaron que el segundo capítulo estaba prácticamente acordado; sin embargo, esos planes se habrían venido abajo tras la sorpresiva derrota de Ryan Garcia en la pelea celebrada en la plaza pública de Times Square, donde cayó ante Rolando Romero, un resultado que cambió de golpe el panorama inmediato.

Te puede interesar: