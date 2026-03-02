Johan Mojica: el sueño frustrado de Botafogo

RCD Mallorca no aceptó la oferta del equipo brasileño por el lateral izquierdo y no se desprenderá del futbolista ‘cafetero’.

Johan Mojica, lateral del Mallorca | DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Brasil sigue queriendo dar golpes del autoridad en el mercado de fichajes a nivel mundial. Esta vez, el turno fue para Botafogo, club brasileño que mostró un serio interés en contratar a Johan Mojica, pero no contó con la negatividad del dueño de sus derechos deportivos.

Hace un par de días, César Luis Merlo, periodista especializado en el transferencias y fichajes, reveló el interés de Botafogo en el lateral izquierdo colombiano. Su firme intención era comprar el pase del jugador de la Selección Colombia y tenerlo como pieza fija en su banda.

No obstante, con el revolcón que vive Mallorca y la llegada de su nuevo director técnico, Martín Demichelis, no parecía ser el mejor momento para hablar de salidas en el club. De hecho, una de las grandes razones para que los españoles no hayan querido desprenderse de Johan Mojica fue la opinión del entrenador argentino y la no presencia de un reemplazo fijo para el ‘tricolor’.

Así las cosas, este lunes 2 de marzo, el mismo César Luis Merlo, afirmó que la llegada de Johan Mojica al Brasileirao se había caído por completo. Vale la pena recordar que, a pesar de que el colombiano es una pieza fija en el andamiaje del conjunto europeo, hace poco tiempo había tenido un rifirrafe con un hincha del club.

Los números de Johan Mojica en Mallorca

Con 33 años, el lateral izquierdo ‘cafetero’ está disputando su segunda temporada con el Mallorca y su noveno curso en el fútbol español. Un futbolista completamente consolidado en el balompié europeo, si bien no con un equipo con aspiraciones altas, pero si siendo un jugador importante para su actual club.

Con el equipo de Martín Demichelis, Johan Mojica acumula 63 partidos, un gol y cinco asistencias. Más allá de alguna lesión o una para obligada, siempre que ha estado disponible, el colombiano ha sido titular indiscutido. Sumado a eso, su buena regularidad en LaLiga lo ha llevado a hacerse con el puesto de lateral izquierdo titular de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

