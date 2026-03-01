Pacquiao lanza dardo a Mayweather previo a su revancha: “Él quería una exhibición, yo una pelea real”

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather se enfrentarán el 19 de septiembre en Las Vegas, en una de las revanchas más esperadas en la historia del boxeo

Manny Pacquiao tendrá revancha con Floyd Mayweather | Stephen Sylvanie-Imagn Images

Tuvieron que pasar 11 años para que Manny Pacquiao y Floyd Mayweather finalmente se dieran el “sí” a una de las revanchas más esperadas en la historia del boxeo. Si no hay sorpresas, ambos intercambiarán golpes el próximo 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, recinto que albergará el segundo capítulo de la llamada “Pelea del siglo”, un combate que promete ofrecer el espectáculo que quedó a deber el primer enfrentamiento.

Lo más destacado del acuerdo es que el resultado contará para el récord profesional de ambos pugilistas, una condición que habría sido impuesta por el propio filipino. El Pac-Man reveló recientemente que la idea original de su rival era realizar una pelea de exhibición; sin embargo, la propuesta nunca lo convenció y, aparentemente, esa diferencia fue la causa de que la revancha se retrasara prácticamente una década.

“Sucedió que todavía estoy activo en el boxeo y entonces él salió del retiro, así que decidió hacerlo de nuevo. Estoy muy emocionado por la pelea, antes él quería una exhibición conmigo, pero no estuve de acuerdo, yo quería una exhibición, quería una pelea real como esta. Así que esto es todo, esto es lo que he estado esperando”, declaró Manny Pacquiao durante una charla con ESPN.

Pese a que algunos analistas consideraron en su momento que Manny Pacquiao había ganado la pelea de mayo de 2015 ante Floyd Mayweather, otra parte de la crítica especializada y, sobre todo, los jueces le otorgaron la victoria al estadounidense en un enfrentamiento que reunió a los dos mejores boxeadores de este siglo y habituales integrantes de al menos el top 15 en diversas listas históricas. Sin embargo, el excampeón mundial en ocho categorías confía en capitalizar el aprendizaje que le dejó aquella derrota y no dejar el desenlace en manos de las tarjetas, especialmente porque hace una década aseguró que el resultado estuvo condicionado, en parte, por una lesión con la que subió al ring.

“Aprendí mucho de esa pelea en 2015. Creo que nos hemos vuelto maduros y sabemos cómo manejarlo. Espero que no vuelva a suceder como la última pelea, espero que esta vez no haya más excusas, especialmente sobre mi condición y todo. Estoy muy emocionado y listo para pelear”, recalcó el boxeador filipino.

Floyd Mayweather cumplió 49 años el pasado 24 de febrero y suma ya nueve años sin disputar una pelea profesional. Aun así, planea volver a subir al ring el próximo abril para enfrentar a Mike Tyson en una pelea de exhibición que se celebrará en el Congo. Manny Pacquiao, por su parte, regresó el año pasado al boxeo profesional y empató con el entonces campeón del mundo, Mario Barrios. Antes de la revancha, el filipino tiene programado un combate ante Ruslan Provodnikov el 18 de abril en Las Vegas, también en una pelea de exhibición que servirá como antesala del segundo capítulo.

“Ambos somos peleadores disciplinados, cuidamos nuestros cuerpos, siempre entreno, casi todos los días. Ahora mismo, todavía puedo pelear, me siento como si todavía fuera joven, nada ha cambiado”, sentenció.

