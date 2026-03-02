Mayorga y FC Juárez van por más: vencer al América y acercarse a la Liguilla

Tras la victoria ante Atlas, Los Bravos confían en su juego y se enfocan en el duelo clave de la jornada 9 ante un golpeado América

Mayorga apuesta por un Juárez muy ‘bravo’. | Imago7.

Los Bravos de Juárez vienen de una importante victoria 3-1 frente al Atlas, que los acerca a puestos de Liguilla en el Clausura 2026, pero ahora tienen la mira puesta en el duelo de la jornada 9 ante el América, que llega golpeado. Previo a este duelo en conferencia de prensa Alejandro Mayorga dejó claro que el equipo asume el compromiso sin presión y con la convicción de que puede dar un golpe que lo acerque a liguilla.

“El tema emocional es clave y nosotros no tenemos nada que perder, al contrario, va más allá de tres puntos, tenemos mucho por ganar, ponernos cerca del octavo lugar, hay un partido pendiente, eso nos motiva más que otra cosa, más allá de lo que ellos puedan estar viviendo en este momento, ya será cosa de ellos, pero nosotros a disfrutar este partido, saber lo que tenemos en puerta, hacernos cargo, al final son de esos partidos que todos desean y quieren jugar”, expresó.

Sobre el proceso de adaptación con el técnico Pedro Caixinha y el cambio de sistema, el lateral consideró que el equipo atraviesa una etapa natural de ajuste, más allá de los resultados.

“Es un proceso de parte de todos, de entendimiento en todos los sentidos entre jugadores y cuerpo técnico, más allá de que sea difícil es el proceso natural de todos, yo lo veo más de esa manera, a veces puede parecer más sencillo, a veces más complicado, pero a veces se deja llevar mucho por el tema de resultados, cuando no son positivos se dice ‘ah se está haciendo difícil’, pero no siempre es así, desafortunadamente nos tocó una racha de derrotas en las cuales hubo secuencias de errores que nos costaron los partidos, pero de ahí a que el sistema no es claro hay una diferencia grande”, afirmó.

Finalmente, Mayorga insistió en que el equipo debe mantener la línea de trabajo y no modificar su idea por el rival en turno.

“Es seguir por el mismo camino que hasta hoy, en un principio fue complicado el tema de los errores individuales, el proceso de un nuevo entrenador, un nuevo estilo de juego, pero cada día se nota más que está más claro todo, el entendimiento con los nuevos jugadores que llegaron, que se están adaptando de buena manera al equipo, entonces creo que no es momento de cambiar nada, más allá del rival siempre soy de la idea de enfocarse en uno, en lo que hacemos nosotros y eso es lo que nos va a llevar a donde queremos, a seguir corrigiendo los detalles que son los que hacen la diferencia en los partidos”, concluyó.

Bravos tendrá dos visitas de manera consecutiva, ya que el miércoles se mide ante América y el fin de semana visitan al Toluca, por lo estarán trabajando toda la semana en la capital del país.

