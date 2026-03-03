América vs Juárez en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 9 de Liga MX 2026

Las Águilas reciben la visita de los Bravos con la urgencia de regresar al camino del triunfo después de ser goleados por los Tigres

El América regresa a la actividad este miércoles 4 de marzo con la urgencia de sumar tres puntos, cuando reciba la visita del FC Juárez en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas del centro de México, en partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026.

El equipo de André Jardine acaba de ser goleado por los Tigres 4-1, en un resultado que generó todo tipo de críticas hacia las Águilas, además de una ola de incertidumbre hacia el interior del club, al ponerse en entredicho la continuidad del estratega brasileño al frente de los azulcremas.

Los Bravos vienen de ganarle 3-1 al Atlas e intentarán hacerle la mala obra al América, que se ubica en la octava posición de la tabla con 11 puntos, mientras que los fronterizos son el lugar 15 con 7 unidades.

¿Quién transmite en vivo el América vs Juárez y dónde ver el partido de este 4 de marzo 2026?

El importante encuentro entre las Águilas del América y los Bravos de Juárez lo podrás ver a través de la señal de TUDN y ViX Premium, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del América vs Juárez para la jornada 9 del Clausura 2026

Al América le urge reaccionar en la cancha para dejar la inestabilidad de resultados en lo que va del Clausura 2026. La mala noticia para André Jardine es que no podrá echar mano de Vinícius Moreira, quien salió expulsado en el duelo ante los Tigres, mientras que Henry Martín y Alejandro Zendejas aún se encuentran en duda.

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Víctor Dávila.

FC Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez, Homer Martínez, Ricardo Oliveira y Óscar Estupiñán.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Juárez

En los últimos cinco enfrentamientos entre América y FC Juárez, el equipo capitalino ha sacado mejores resultados, con tres victorias, un empate y solo una derrota. Las Águilas han anotado un total de 10 goles, mientras que Juárez solo ha conseguido 4. Las victorias más destacadas de los azulcremas fueron 4-0 y 2-0, mientras que su única derrota fue 1-2 ante Juárez en junio de 2023. El único triunfo reciente de FC Juárez fue precisamente en ese partido de 2023. En resumen, América ha sido el equipo dominante en estos últimos duelos.

FC Juárez 1 – 1 América | Jornada 1 | Apertura 2025

América 4 – 0 FC Juárez | Jornada 5 | Clausura 2025

FC Juárez 1 – 2 América | Jornada 4 | Apertura 2024

FC Juárez 0 – 2 América | Jornada 4 | Clausura 2024

América 1 – 2 FC Juárez | Jornada 1| Apertura 2023

