Oleksandr Usyk expondrá su cinturón del CMB ante el kickboxer Rico Verhoeven

La pelea se llevará a cabo en las Pirámides de Giza el mes de mayo. Verhoeven llega con un récord de 66-10 en su disciplina

Usyk saldrá de su zona de confort para exponer uno de sus cetros | Reuters

El regreso de Oleksandr Usyk al ring será uno de los eventos más esperados en el boxeo mundial, ya que el campeón indiscutible de peso pesado pondrá en juego su título del CMB contra el destacado kickboxer Rico Verhoeven. La pelea está programada para el 23 de mayo de 2026 en un escenario histórico: las Pirámides de Giza en Egipto, un evento que promete captar la atención de fanáticos de todo el mundo. Esta batalla formará parte del evento denominado “Glory of Giza: Undefeated Icons”, y será transmitida de manera exclusiva por DAZN.

Usyk, quien cuenta con un récord impresionante de 24 victorias y 15 nocauts, viene de un sólido triunfo sobre Daniel Dubois en julio de 2025, al vencerlo por nocaut en el quinto asalto. Con victorias sobre grandes figuras como Anthony Joshua, Tyson Fury y el mismo Dubois, el ucraniano ha sido una fuerza dominante en la categoría de peso pesado desde 2021. Aunque se discutió la posibilidad de enfrentarse a Deontay Wilder, ex campeón del CMB, Usyk decidió tomar un camino diferente y buscar un reto fuera de lo convencional, enfrentándose ahora a Verhoeven, uno de los mejores kickboxers de todos los tiempos.

Verhoeven, un veterano de 36 años y con un récord impresionante de 66 victorias y 10 derrotas, ha sido el campeón de peso pesado de la organización GLORY Kickboxing durante más de 4.220 días, defendiendo su título en 13 ocasiones entre 2013 y 2025. Aunque el holandés tuvo una breve incursión en el boxeo en 2014, logrando un nocaut sobre Janos Finfera, y también participó en una pelea de MMA, su verdadero legado se ha forjado en el kickboxing, donde ha sido una de las figuras más dominantes.

En sus recientes declaraciones, Usyk expresó su profundo respeto por Verhoeven y su carrera. “Respeto profundamente a quienes alcanzan la cima en su deporte”, dijo Usyk. “Rico es uno de ellos: un atleta poderoso y un gran campeón. Ser campeón no se trata solo de cinturones. Se trata de años de trabajo duro, disciplina y fe. Respeto su trayectoria; es el verdadero rey del kickboxing. Pero esto es boxeo: un deporte diferente, con sus propias reglas y sus propios reyes”, agregó el ucraniano, mostrando que, aunque respeta a su rival, está listo para probar que el boxeo tiene su propio dominio.

Por su parte, Verhoeven también se mostró motivado por este nuevo reto, que considera el mayor de su carrera. “Pasé doce años como campeón indiscutible de kickboxing de peso pesado y logré todo lo que me propuse. Pero mantenerme en la cima no me quitó el hambre, sino que la fortaleció. No buscaba comodidad, así que empecé a buscar el mayor desafío disponible en otro mundo. Usyk es indiscutible en el boxeo. Ese es el tipo de desafío que me motiva. Indiscutible contra indiscutible. Los mejores contra los mejores“, comentó Verhoeven, dejando claro que ve esta pelea como el desafío que siempre había esperado.

Este enfrentamiento entre Usyk y Verhoeven no solo será interesante por las habilidades de ambos deportistas, sino por el hecho de que representa un choque entre dos de los mejores exponentes de deportes de combate, con sus diferentes estilos y trayectorias. Las Pirámides de Giza, un sitio emblemático y lleno de historia, será el lugar donde se defina quién es el verdadero campeón entre estos dos iconos. Este combate, que atraerá la atención de miles de aficionados al boxeo, al kickboxing y al MMA, podría ser una de las peleas más importantes de la historia reciente de los deportes de combate.

