México gana plata en equipo mixto y desafía a China en la Copa del Mundo de Clavados

La delegación mexicana celebró en grande tras conquistar la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos de la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, en un resultado que confirma el alto nivel competitivo del país en la escena internacional. Con una actuación sólida de principio a fin, el conjunto tricolor se instaló en el podio frente a potencias históricas de la disciplina.

El equipo integrado por Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars acumuló 460.85 puntos, quedando a solo 8.55 unidades del primer lugar, ocupado por China con 469.40. La diferencia mínima refleja lo cerrada que fue la contienda y el nivel de precisión que mostraron los mexicanos en cada ejecución.

Desde las primeras rondas, México dejó claro que iba por todo. La sincronización, el grado de dificultad y la ejecución técnica permitieron que el conjunto nacional se mantuviera siempre en la pelea por el oro, superando con autoridad a Canadá, que terminó con 448.80 puntos para colgarse el bronce. La consistencia fue clave para sostener la presión hasta el último clavado.

Olvera volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras emergentes del país, mientras que Agúndez aportó experiencia y temple en momentos determinantes. A su vez, Vázquez y Willars complementaron el desempeño colectivo con ejecuciones firmes que elevaron la puntuación global.

El dominio histórico de China volvió a hacerse presente con 469.40 puntos, pero México obligó al gigante asiático a emplearse a fondo. La diferencia menor a nueve puntos evidencia que el equipo nacional está cada vez más cerca de la cima mundial y que la brecha competitiva se reduce torneo tras torneo.

En la clasificación general, Canadá finalizó tercera, seguida por Neutral Athletes (una designación de los atletas rusos y bielorrusos a los que se les permite competir en condiciones estrictamente neutrales en los eventos de World Aquatics) con 426.30 y Ucrania con 410.70. Sin embargo, la gran noticia fue el impacto del representativo mexicano, que no solo subió al podio, sino que lo hizo con autoridad y mostrando una generación equilibrada entre juventud y experiencia.

Esta medalla de plata en Montreal representa mucho más que un segundo lugar: es un mensaje contundente rumbo a los próximos compromisos internacionales y una confirmación de que México es protagonista permanente en los clavados mundiales.

