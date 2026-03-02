Real Madrid sufre su segunda derrota al hilo y se aleja del Barcelona en el liderato de LaLiga

El conjunto merengue pierde por la mínima frente al Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid sufrió un nuevo golpe en el cierre de la jornada 26 de LaLiga. El conjunto blanco cayó 0-1 ante el Getafe en el Santiago Bernabéu y firmó su segunda derrota consecutiva en el campeonato, resultado que lo deja a cuatro puntos del Barcelona en la pelea por el liderato.

Tras haber perdido de último minuto en la fecha anterior frente al Osasuna, el equipo merengue volvió a tropezar y se quedó con 60 puntos, por debajo de los 64 del Barcelona, líder de la tabla. Además, el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa registró su cuarta derrota de la temporada en liga, un dato que comienza a pesar en la recta decisiva del torneo.

El desarrollo del partido mostró a un Real Madrid dominante en posesión. El conjunto blanco tuvo 78 por ciento del balón y generó 17 disparos, seis de ellos con dirección a portería; sin embargo, la falta de contundencia volvió a marcar diferencia en un encuentro donde el Getafe resistió con orden y aprovechó una de sus pocas oportunidades.

El único gol del encuentro llegó al minuto 39. La jugada nació por la banda derecha con un centro de Juan Antonio Iglesias hacia el área. Antonio Rüdiger rechazó a medias de cabeza, el balón quedó elevado y Mauro Arambarri ganó el duelo aéreo ante Aurélien Tchouaméni. La pelota volvió a quedar en el aire y Martín Satriano apareció para conectar una volea de derecha que superó a Thibaut Courtois. Fue el segundo tanto del delantero uruguayo en LaLiga 2025-26, tras haber marcado en la jornada 24 ante el Villarreal.

Los visitantes, que apenas tuvieron 22 por ciento de posesión y seis remates totales, dos de ellos a portería, hicieron efectivo su plan. Con este triunfo, el equipo azulón escaló a la undécima posición con 32 puntos y sumó su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, consolidando su buen momento.

Los merengues afrontaron el encuentro con cuatro bajas relevantes: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Éder Militao no estuvieron disponibles. En la segunda parte regresaron a la actividad Dean Huijsen y Rodrygo, ambos ingresaron al minuto 55 en busca de cambiar el rumbo del partido.

La ocasión más clara para el empate llegó al 79’. Franco Mastantuono envió un centro preciso que encontró el cabezazo de Rodrygo con dirección a portería, pero el guardameta David Soria reaccionó con la mano izquierda para desviar el balón y mantener la ventaja visitante.

Con este resultado, el Real Madrid visitará al Celta el viernes 6 de marzo en busca de reencontrarse con el triunfo, mientras que el Getafe recibirá al Betis de Álvaro Fidalgo el domingo 8 de marzo. Para el juego ante los de Vigo, el cuadro capitalino no podrá contar con Mastantuono, expulsado al 90+5 por insultos al árbitro; por los de José Bordalás, la baja -también por tarjeta roja- de Adrián Liso.

Alineaciones del Real Madrid vs Getafe para la jornada 26, al momento Real Madrid.- Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Gonzalo y Vinicius Jr. Getafe.- David Soria, Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico, Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martín Satriano y Luis Vázquez.

Real Madrid y Getafe ponen fin a la jornada 26 de LaLiga de España. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todas las emociones del cierre de la fecha en el balompié español. Este lunes 2 de marzo el conjunto merengue recibe a los azulones en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de mantenerse en la lucha por el liderato del campeonato.

El Madrid llega al juego como sublíder de la tabla con 60 puntos, a cuatro del líder Barcelona. Del otro lado el Getafe se ubica en el puesto 14 de la clasificación con 29 unidades. Ambos equipos vienen de perder en la jornada más reciente. ¡Vámonos con la previa!

