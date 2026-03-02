Cruz Azul y las claves del liderato: Andrés Gudiño, contundencia ofensiva e identidad

La victoria de la Máquina en Monterrey, sumado a la derrota de Chivas en Toluca, le da el primer lugar de la tabla a los cementeros

Hoy Cruz Azul no es casualidad, es consecuencia. Consecuencia de decisiones acertadas y un proyecto que empieza a madurar y sobre todo, del trabajo de Nicolás Larcamón. El técnico celeste ha encontrado algo fundamental en cualquier equipo protagonista: estabilidad. Ya tiene claro su 11 titular, ya identificó a los hombres que mejor interpretan su idea y que le permiten competir jornada tras jornada. Esa base es hoy una de las grandes claves rumbo al súper liderato.

Y si hablamos de certezas, la portería es una de ellas. Andrés Gudiño se ha consolidado como el guardián cementero. Sus actuaciones no solo han sido seguras, también determinantes. Ha respondido en los momentos de mayor presión y eso lo ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores futbolistas en distintas jornadas. En un equipo que aspira a lo más alto, tener un arquero en estado de gracia marca diferencia.

En el mediocampo, la sociedad empieza a brillar con luz propia. José Paradela y Agustín Palavecino han construido un entendimiento que cada semana se ve más natural. Se buscan, se complementan y lo más importante, transforman esa conexión en impacto directo en el marcador.

Y detrás de todo, como el cerebro que ordena y distribuye, aparece Carlos Rodríguez. Charly es el hombre por el que pasan todos los balones, maneja los tiempos, marca el ritmo y poco a poco comienza a mostrar su mejor versión. Está entrando en su prime y cuando eso sucede, Cruz Azul eleva su techo competitivo.

Arriba la contundencia ha sido otro de los pilares. Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere han encontrado la fórmula para complementarse. Movilidad, potencia y definición. Una ofensiva que lastima y que sostiene al equipo en los primeros lugares.

Hoy Cruz Azul no solo compite, convence, tiene orden, tiene figuras en gran momento y sobre todo, tiene identidad. Esas son las claves de un equipo que quiere cerrar la fase regular en la cima y llegar a la Liguilla como el gran candidato.

