Leo Messi gana su primer MVP de la semana en la MLS 2026

Lionel Messi celebra su doblete en la victoria del Inter Miami ante el Orlando City, triunfo que le dio su primer MVP de esta temporada 2026

Messi brilla en el inicio de la MLS 2026 | Reuters; Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Lionel Messi fue reconocido por la MLS como el Jugador de la Jornada 2, su primer galardón de la temporada 2026. El argentino firmó un doblete que llevó al Inter Miami a vencer 4-2 al Orlando City en el Clásico del Sol. Con esta actuación, el delantero reafirmó una vez más su papel como la figura principal del equipo, que busca defender el título logrado a finales del año pasado.

Los goles del ‘10’, en los minutos 57 y 90, le permitieron llegar a 898 tantos como profesional. La cifra volvió a ponerlo en el centro de la atención deportiva del fin de semana tras demostrar que su ritmo sigue intacto, a menos de 100 días del inicio de la próxima Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos, un recordatorio de que todavía se mantiene como una de las figuras del fútbol mundial.

La página oficial de la Liga de los Estados Unidos reconoció a Leo Messi como parte del equipo de la semana, un honor que comparte con su compañero Telasco Segovia y con el entrenador Javier Mascherano, las otras dos figuras destacadas del encuentro de este fin de semana para el Inter Miami. Este reconocimiento refleja el impacto inmediato que las estrellas del club han tenido en la cancha, consolidando su presencia como referentes dentro del equipo.

Con el triunfo obtenido ante el Orlando City, las Garzas se mantienen en la séptima posición de la Conferencia Este, sumando tres puntos que ayudan a mejorar su rendimiento tras un debut complicado ante Los Angeles FC. La victoria no solo les permitió conseguir puntos valiosos, sino también dejar atrás el mal inicio de temporada y encarar con mayor confianza los próximos compromisos del campeonato.

Equipo de la Semana 2 de la MLS 2026

Con su reconocimiento como Jugador de la Jornada 2 de la MLS, Leo Messi reafirma su candidatura para convertirse en el MVP de la temporada 2026. Aunque aún es temprano para sacar conclusiones, cabe recordar que el astro argentino ya obtuvo este mismo galardón en 2025, logro que lo convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en recibir el Premio Landon Donovan en temporadas consecutivas, suficiente para aparecer como el principal favorito en las apuestas de la presente campaña.

Titulares: Rafael Cabral (Real Salt Lake) – Osaze Urhoghide (FC Dallas), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Tayvon Gray (New York City FC) – Telasco Segovia (Inter Miami), Mark Delgado (LAFC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Anders Dreyer (San Diego Loyal) – Dejan Joveljić (Sporting Kansas City), João Klauss (Los Angeles FC), Lionel Messi (Inter Miami)

Entrenador: Javier Mascherano (Inter Miami)

Banquillo: Drake Callendar (Minnesota United), Justin Che (Red Bulls de Nueva York), Adri Mehmeti (Red Bulls de Nueva York), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Jamar Ricketts (San José Earthquakes), Mateo Silvetti (Inter Miami), Kelvin Yeboah (Minnesota United), Christian Ramírez (Austin FC), Marcus Ingvartsen (San Diego Loyal)

