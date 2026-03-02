Maximiliano Lovera, la última bala de Pablo Repetto en Santa Fe

El extremo argentino de 26 años fue el último fichaje de Independiente Santa Fe de cara al 2026.

Independiente Santa Fe fue uno de los equipos que más dio de qué hablar en el mercado de fichajes. Hasta el último momento se estuvo moviéndose en la ventana de transferencias y el último jugador en llegar fue Maximiliano Lovera. El extremo argentino dio sus primeras declaraciones como jugador del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

“Agradecerle a todos por la bienvenida. Me encontré con un grupo muy bueno, muy unido, muy humilde. Esperando que sea el partido para ya poder jugar. No pensé mucho en si venir o no, la idea estaba muy clara con mi gente. Cuando me dijeron de esta oportunidad dije que estaba muy emocionado por llegar, se pudo arreglar el pase y ya estamos aquí” afirmó el nuevo fichaje de ‘cardenal’.

“Todos me han ayudado mucho. Es bueno tener gente conocida también porque me están dando una mano para acomodarme y en lo que necesite. En lo que respecta a mi juego, se van a encontrar con un jugador que le gusta encarar, gambetear mucho y meter cambios de ritmo” completó Maximiliano Lovera.

Pablo Repetto apuesta por Maximiliano Lovera como su salvador

El presente de Independiente Santa Fe no es el mejor. Desde su gran presentación en la Superliga ante Junior de Barranquilla no ha podido volver a mostrar un rendimiento. Ni en actitud, juego y dinámica han sido los mismos, un aspecto que tiene nadando en un mar de dudas a Pablo Repetto.

Después de pasar por Luis Palacios, Edwin Mosquera y Franco Fagúndez, este último lesionado, los ‘leones’ no han logrado establecer del todo al compañero de Omar Fernández en las bandas ofensivas de Santa Fe. Es ahí donde aparece el nombre de Maximiliano Lovera y Jáder Obrian.

El primero, al ser extranjero, tendrá una presión mayor y una responsabilidad por brillar diferentes. Lovera viene en condición de préstamo con opción de compra por un año desde Rosario Central de Argentina. 254 partidos y 12 goles, han sido los números de sus carrera y viene de un 2025 donde no pudo reportarse con anotaciones ni asistencias.

