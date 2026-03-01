Vaquero Navarrete vence por nocaut a sugar Núñez y es el campeón unificado del peso superpluma

El combate terminó cuando Núñez ya no pudo continuar debido al severo castigo acumulado

Vaquero Navarrete es campeón unificado | Imago7

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete se adjudicó el título mundial superpluma unificado de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo tras derrotar por nocaut técnico a Eduardo ‘Sugar’ Núñez en el décimo asalto, en una pelea vibrante que fue de menos a más hasta tornarse dramática. El combate terminó cuando Núñez ya no pudo continuar debido al severo castigo acumulado, especialmente en su ojo derecho, que quedó completamente dañado.

Desde el primer round, Navarrete salió decidido a imponer condiciones, soltando las manos con determinación, aunque Núñez respondió con valentía y evitó que el campeón se sintiera cómodo. La pólvora estaba encendida desde temprano y ambos dejaron claro que no sería una noche de especulación.

En los siguientes episodios, la altura y el alcance del Vaquero comenzaron a marcar diferencia, con jabs constantes que mantuvieron a raya al sinaloense. Aunque no siempre lucía ortodoxo, el campeón encontraba la manera de conectar golpes sólidos, especialmente con la derecha, que poco a poco empezó a dejar huella en el rostro de su rival.

El quinto y sexto round mostraron la esencia del boxeo mexicano. Núñez entendió que debía arriesgar y se fue al intercambio frontal, generando los momentos más espectaculares del combate. Sin embargo, cada golpe que conectaba encontraba respuesta inmediata de Navarrete, quien parecía una máquina inagotable de lanzar combinaciones.

Para el séptimo y octavo asalto, el dominio del Vaquero era evidente. “Qué duro pega”, se escuchaba entre la afición, mientras el campeón castigaba con auténticos mazazos. El ojo derecho de Núñez comenzaba a cerrarse peligrosamente, limitando su visión y reduciendo sus posibilidades de esquivar los impactos.

El noveno round fue decisivo. El daño en el ojo derecho de Núñez era alarmante; prácticamente no podía ver venir los guantes de Navarrete. Aun así, el retador mostró un corazón enorme y siguió de pie, negándose a ceder el campeonato sin batalla, aunque el peligro era inminente ante un campeón que lucía entero y dominante.

Finalmente, en el décimo episodio, el desenlace llegó. Núñez ya no pudo salir a continuar y el réferi decretó el nocaut técnico en favor de Navarrete. El Vaquero confirmó su condición de campeón mundial con una actuación contundente, reafirmando que su estilo poco ortodoxo pero devastador sigue siendo suficiente para imponerse en la élite del boxeo superpluma.

Te puede interesar: