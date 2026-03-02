Dictadura en el Atanasio Girardot: Atlético Nacional, invicto en casa

Los ‘verdolagas’ son el único equipo del Fútbol Profesional Colombiano que ha ganado todos sus partidos en condición de local.

Atlético Nacional, invicto en Medellín

El inicio de año de Atlético Nacional ha sido completamente fluctuante. Pese a que se encuentra en la quinta casilla de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, los ‘verdolagas’ han mostrado caras muy distintas en los diferentes partidos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Básicamente, Atlético Nacional se ha convertido en un equipo muy sólido, temible e invencible en condición de local, pero uno muy vulnerable en condición de visitante. Con la última derrota en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a manos del Deportes Tolima, los dirigidos por Diego Arias registran dos derrotas y una victoria fuera de Medellín en el 2026.

Aparte del Deportes Tolima, Deportivo Cali ha sido el otro equipo que le ha pasado por encima al verde paisa fuera de Medellín. Los antiqueños son el octavo peor equipo de visitante de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Dos derrotas, una victoria, dos goles a favor y tres en contra, son los números del ‘rey de copas’ fuera de casa.

Medellín, la gran fortaleza de Atlético Nacional

Ahora bien, jugando en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia. Los verdes han ganado todos y cada uno de los partidos que han jugado en la capital antioqueña en este 2026. 12 puntos de 12 posibles, 13 goles a favor y solamente dos en contra, es el saldo en condición de local del verde paisa.

Boyacá Chicó, América de Cali, Fortaleza y Alianza FC, han sido los clubes que han sufrido el poderío de Nacional jugando en casa. De hecho, el único partido que no terminó con una diferencia de tres o más goles a favor del ‘verdolaga’ fue ante el equipo ‘escarlata’.

Un dato no menor y muy esperanzador para los hinchas del verde paisa de cara a lo que será el juego preliminar de la Copa Sudamericana que se jugará el miércoles 4 de marzo ante Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. En otras palabras, gracias a su rendimiento como local, Nacional está dentro de los ocho mejores equipos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

