Junior, una ‘maquina’ de goles costeños

De los 14 festejos que suma el Tiburón en el campeonato, todos fueron firmados por futbolistas de la Región Caribe.

Luis Fernando Muriel es el máximo artillero de Junior en 2026. | VizzorImage

En Junior se habla costeño. Y poco más hay que añadir. Porque a esta altura del campeonato los tantos firmados por el cuadro barranquillero son de una misma región, la Caribe. Sorprende, en lo absoluto, pero es también la muestra de un ADN impecable bajo el mandato de Alfredo Arias, que de a poco empieza a ajustar el rompecabezas de cara al debut en la Copa Libertadores de América.

Santo Tomas (Muriel), Barranquilla (Barrios y Teo), Malambo (Canchimbo) o Magdalena (Peña). Capaz y no es un mismo acento, pero sí un sabor que caracteriza a la costa colombiana. Y no deja de llamar la atención en estos momentos en la Liga BetPlay 2026-I. De hecho, si nos vamos a unos meses atrás, la obtención de la anhelada estrella 11 rojiblanca también contó con la mayoría de tantos costeños, encabezados por José Enamorado, un hijo pródigo de ‘Quilla’.

Tras ocho jornadas disputadas en el rentado nacional, Junior alcanza el umbral de 14 dianas conseguidas, cinco de ellas por parte de Luis Fernando Muriel. Sin embargo, uno de los festejos más especiales en lo corrido de este 2026 tuvo presencia el pasado fin de semana en la triunfo como visitante ante Jaguares, en donde Teo Gutiérrez alcanzó el grito centenario, convirtiéndose en el tercer futbolista rojiblanco en tocar a dicha cifra.

Goleadores de Junior en la Liga BetPlay 2026-I

Luis Fernando Muriel (Santo Tomás, Atlántico): 5

Teófilo Gutiérrez (Barranquilla, Atlántico): 3

Cristian Barrios (Barranquilla, Atlántico): 3

Joel Canchimbo (Malambo, Atlántico): 2

Jermein Peña (Santa Marta, Magdalena): 1

