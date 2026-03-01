Magdalena Frech y Cristina Bucsa se juegan el título en el Mérida Open 2026

La española y la polaca disputarán la final del Mérida Open Akron 2026 (WTA 500). Bucsa eliminó a Paolini (top-10); Frech venció a Zhang

Final inesperada en el Yucatán Country Club | Reuters

El Mérida Open 2026, torneo WTA 500 disputado en las canchas duras del Yucatán Country Club, llegó a su clímax con una final inesperada y emocionante. Las protagonistas son la española Cristina Bucsa y la polaca Magdalena Frech, quienes se medirán por el título este domingo 1 de marzo en horario por definir. Este certamen, que se celebra entre febrero y marzo, ofrece 500 puntos WTA a la campeona y una bolsa económica de 114 mil 500 dólares, atrayendo a jugadoras de alto nivel en una superficie que favorece el juego agresivo y consistente.

Cristina Bucsa, de 28 años y originaria de Torrelavega, España, protagonizó una de las sorpresas del torneo al eliminar en semifinales a la italiana Jasmine Paolini, número 7 del mundo y primera cabeza de serie. El marcador fue 7-5 y 6-4 a favor de Bucsa, quien demostró gran solidez mental y táctica para superar a una top 10. Esta victoria representa un hito en su carrera, ya que alcanza su segunda final WTA (la primera fue en Hong Kong en 2025, donde cayó ante Rebecca Mboko). Actualmente rankeada en el puesto 63, Bucsa podría ingresar al top 50 si levanta el trofeo, consolidándose como la mejor española en el ranking tras este torneo.

Por su parte, Magdalena Frech, la tenista polaca, llega con la experiencia de quien ya sabe lo que es ganar un WTA 500. Su título en Guadalajara 2024, donde venció a la australiana Olivia Gadecki, le da un aura de favorita en finales mexicanas. En semifinales, Frech superó a la china Shuai Zhang en un partido maratónico de más de dos horas y media, con parciales de 6-2, 6-7(6) y 6-3. Mostró resiliencia al salvar puntos clave, desperdiciar match points en el segundo set y romper el servicio de su rival en momentos decisivos del tercero. Su camino incluyó victorias sobre Maria Timofeeva, Jessica Bouzas Maneiro, Marie Bouzkova y ahora Zhang.

El torneo ha estado lleno de resultados impredecibles. Paolini había avanzado con autoridad, pero sucumbió ante la consistencia de Bucsa, quien no se intimidó ante la jerarquía de su oponente. Frech, por otro lado, ha sido una de las jugadoras más sólidas en el fondo de cancha, destacando por su capacidad para prolongar rallies y capitalizar errores ajenos. Ambas semifinales reflejaron la intensidad del circuito WTA 500, donde ninguna posición está garantizada y las sorpresas son parte del espectáculo.

Cristina Bucsa llega con momentum tras una semana impecable: superó a rivales como Marina Stakusic y Zeynep Sonmez en rondas previas, mostrando un tenis agresivo desde el fondo y buena movilidad. Esta será su oportunidad de conquistar su primer título WTA, un logro que elevaría su carrera y la posicionaría como una contendiente seria en eventos de esta categoría. La española ha enfatizado en su enfoque mental para manejar la presión de enfrentar a una top-10, y su victoria sobre Paolini demuestra que está lista para dar el paso definitivo.

Magdalena Frech, con su experiencia previa en México, busca repetir la hazaña de Guadalajara y sumar su segundo trofeo de este nivel. Su juego disciplinado, con un revés sólido y buena lectura del partido, le permitió remontar en momentos críticos contra Zhang. Los aficionados polacos han expresado su entusiasmo en redes, celebrando su llegada a la final y soñando con otro título mexicano para su colección. Frech representa la tenacidad y el trabajo constante que caracteriza a las jugadoras del este europeo.

La final entre Bucsa y Frech promete ser un duelo equilibrado, con estilos complementarios: la agresividad y potencia de la española contra la consistencia y paciencia de la polaca. No hay un claro favoritismo, ya que ambas han demostrado resiliencia y calidad en este torneo. El enfrentamiento directo previo favorece ligeramente a Frech (2-1), pero en una final todo puede cambiar con el factor cancha y el momento anímico.

Te puede interesar