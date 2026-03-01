Torrent rompe el silencio sobre su continuidad con Monterrey: “No depende de mí”

El entrenador reconoció el malestar general, aunque insistió en que el grupo compitió conforme al plan establecido

La derrota 0-2 ante Cruz Azul en la jornada 8 del Clausura 2026 dejó un ambiente tenso en Monterrey. Tras el partido, el técnico Domenec Torrent compareció en conferencia con un discurso autocrítico, pero firme respecto a su trabajo y al momento que atraviesa el equipo. El entrenador reconoció el malestar general, aunque insistió en que el grupo compitió conforme al plan establecido.

Sobre su continuidad, fue claro y directo. “No depende de mí. Todo lo que no dependa de ti no te esfuerces en preocuparte”, expresó, dejando en manos de la directiva cualquier decisión futura. Aseguró que su prioridad es devolverle alegrías a la afición y recordó que no hace mucho el equipo alcanzó semifinales. “Este equipo con cualquier entrenador va a quedar entre los ocho primeros”, afirmó con convicción.

Torrent también contextualizó el momento deportivo al mencionar la exigencia del calendario. “El calendario más exigente lo tenemos ahora”, explicó, comparándolo con el torneo anterior, donde una racha positiva coincidió con un panorama menos complejo. Aun así, subrayó que el vestidor está comprometido y molesto por el resultado.

En cuanto al rendimiento ante Cruz Azul, defendió la actitud de sus futbolistas. “Han seguido el plan de partido, no les puedo reprochar nada del esfuerzo… hemos rematado 17 veces y tirado nueve córners, pero esto no me sirve para nada. El fútbol es el que marca el gol”, sentenció. Para el estratega, la falta de contundencia fue determinante en el desenlace.

El técnico adelantó que el enfoque inmediato está en el próximo compromiso. “Primero Querétaro, nada más”, dijo tajante, antes de mencionar la necesidad de recuperar lesionados como Corcho Rodríguez, Anthony y Fidel. El calendario marca seis partidos en 30 días, por lo que considera vital recuperar piezas antes de afrontar el Clásico.

Respecto a la relación con la afición, Torrent mostró comprensión ante los abucheos. “La afición está en su derecho… son los primeros que llenan el estadio y los primeros que se enojan”, comentó. Reconoció que la gente invierte tiempo y dinero, por lo que entiende la frustración cuando los resultados no acompañan.

También reflexionó sobre la volatilidad del futbol. “Hace dos partidos había gente que eran héroes y leyendas; cuando va mal lo tenemos que aceptar”, señaló, recordando que el éxito y la crítica suelen ir de la mano. Insistió en que los jugadores son los más preocupados por revertir la situación.

En el plano táctico, explicó algunas decisiones recientes. Aseguró que intentó variantes como ubicar a Stefan Medina en una posición distinta y apostar por tres centrales de experiencia, aunque reconoció que no funcionó como esperaba. Analizó el esquema rival y detalló los movimientos de los mediapuntas y la presión alta que complicó la salida.

