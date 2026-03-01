Flavio Cobolli domina a Frances Tiafoe para coronarse campeón del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

El italiano vence al estadounidense 7-6 y 6-4, conquista el Abierto Mexicano en Acapulco y sube al puesto 15 del ranking ATP

Flavio Cobolli firmó una actuación impecable para derrotar 7-6 y 6-4 a Frances Tiafoe en la final del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026. El italiano impuso condiciones desde el fondo de la pista y sostuvo el ritmo en los momentos de mayor presión. El título lo coloca en una nueva dimensión dentro del circuito ATP.

El primer set se definió en el tiebreak tras un duelo equilibrado con el servicio. Cobolli marcó diferencia con el primer saque al registrar un 74 por ciento de efectividad, al conectar 53 de 72 servicios. Esa consistencia le permitió controlar los intercambios y evitar oportunidades claras para el estadounidense.

Tiafoe intentó responder con potencia, pero encontró a un rival sólido en cada sector de la cancha. El italiano ganó el 79 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio, cifra que sostuvo su dominio en los momentos clave. Además, conectó 10 aces por solo seis de su adversario.

En el segundo parcial, Cobolli elevó la presión desde la devolución. Concretó dos de tres oportunidades de quiebre y manejó la ventaja con autoridad hasta cerrar el partido 6-4. Su lectura táctica le permitió neutralizar los intentos de reacción de Tiafoe.

El balance general reflejó el control del campeón durante la final. Cobolli ganó 84 de los 156 puntos disputados, equivalente al 54 por ciento del total. La diferencia se construyó con agresividad medida y sin concesiones en los intercambios largos.

Otro factor determinante fue la estabilidad con el segundo saque. El italiano ganó el 47 por ciento de los puntos con su segundo servicio y limitó los errores con apenas dos dobles faltas. Esa regularidad redujo las opciones de presión para el estadounidense.

La derecha de Cobolli fue el golpe que marcó el ritmo del encuentro. Cada vez que aceleró con ese recurso, obligó a Tiafoe a retroceder y asumir riesgos. El control emocional también resultó clave para sostener la ventaja en el tramo final.

Con este triunfo, el tenista italiano conquista su tercer título ATP. Es su segundo trofeo en torneos de categoría ATP 500 y el primero que obtiene sobre pista dura. El logro confirma su crecimiento tras la consagración en Hamburgo la temporada pasada.

El impacto en el ranking será inmediato tras la coronación en Acapulco. Cobolli ascenderá al puesto número 15 del ranking ATP, consolidándose entre los mejores del circuito. Su victoria lo convierte además en el primer italiano campeón del Abierto Mexicano de Tenis Telcel.

