Vinicius Lima entra de cambio, y en segundos deja al América con diez ante Tigres

El brasileño ingresó al minuto 87 y vio el cartón rojo por una barrida sin balón sobre Jesús Angulo a los pocos instantes de su ingreso

El brasileño no midió fuerza a la hora de barrerse, lo que le costó salir |Imago7

La derrota del América ante Tigres por 1-4 en la jornada 8 del Clausura 2026 no solo evidenció problemas futbolísticos, también dejó una imagen que refleja descontrol en los minutos finales: la expulsión de Vinicius Lima apenas instantes después de haber ingresado al campo.

El mediocampista entró al minuto 87 en lugar de Rodrigo Dourado, cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Su ingreso buscaba cerrar el encuentro con orden, pero terminó convirtiéndose en un episodio que agravó la noche para las Águilas.

En una acción lejos del balón, Lima se lanzó con una barrida sobre Jesús Angulo. El árbitro, quien estaba cerca de la jugada no dudó y mostró la tarjeta roja directa, sancionando una acción innecesaria en un contexto donde el América ya estaba superado en el marcador.

¡POLÉMICA TARJETA ROJA! ❌ ¡Vinicius Lima se va expulsado a los pocos segundos de entrar al campo! 🤯



🇲🇽 #MegaFutbol

🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/MgzDzjsdVl — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

La decisión dejó al equipo con diez hombres en los últimos minutos y generó reclamos desde el banquillo, aunque la repetición mostró una entrada imprudente. Más allá del resultado, la expulsión exhibe falta de control en un momento donde el equipo necesitaba cerrar con dignidad el compromiso.

El 1-4 frente a Tigres ya representaba un golpe en lo deportivo, pero la expulsión suma un problema adicional para el cuerpo técnico, que ahora perderá a Vinicius Lima para el siguiente encuentro, ante el FC Juárez, en un torneo donde el margen de error comienza a reducirse.

Con un arranque irregular en el Clausura 2026, las Águilas deberán revisar no solo su funcionamiento colectivo, sino también la disciplina dentro del campo. Porque más allá de la goleada, la imagen de un jugador entrando y saliendo expulsado en cuestión de minutos deja una señal preocupante de cara a lo que viene.

TE PUEDE INTERESAR: