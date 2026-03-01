El LAFC sigue con paso perfecto y arruina el debut de Héctor Herrera con el Dynamo

El mediocampista mexicano ingresó en el segundo tiempo en la derrota 0-2 de Houston Dynamo ante LAFC en la MLS

Héctor Herrera regresa con el Houston Dynamo | Reuters

Los Angeles FC se impuso 0-2 a Houston Dynamo y arruinó el regreso del mexicano Héctor Herrera con el conjunto texano. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo en un encuentro en el que el conjunto angelino fue amplió dominador.

Durante la primera parte, Houston generó aproximaciones a balón parado y con remates dentro del área. Antonio Carlos y Jack McGlynn intentaron abrir el marcador en jugadas consecutivas, pero la defensa visitante y el arquero Hugo Lloris evitaron la caída de su arco. LAFC también tuvo opciones con Denis Bouanga y Heung-Min Son, aunque sin precisión en la definición.

El encuentro cambió antes del descanso. Al minuto 45+2, Antonio Carlos fue expulsado tras una falta sobre Heung-Min Son cuando el delantero avanzaba en campo rival. Houston se quedó con diez jugadores para la segunda mitad, lo que condicionó su planteamiento.

En el complemento, LAFC tomó la iniciativa. Al 56’, tras un tiro de esquina, Mark Delgado recogió el balón fuera del área y definió con un remate de derecha que se colocó junto al poste para el 0-1. El gol obligó a Houston a adelantar líneas pese a la inferioridad numérica.

Héctor Herrera ingresó al minuto 76 en sustitución de Duane Holmes. El mexicano se ubicó en el mediocampo y participó en la circulación del balón en los minutos finales. Al 90+1 asistió a Mateusz Bogusz, quien intentó un remate dentro del área que se fue por encima del arco.

Antes, al 82’, LAFC amplió la ventaja. En otro tiro de esquina, el balón fue rechazado hacia la frontal y Stephen Eustaquio conectó un disparo de derecha por bajo que terminó en el fondo de la portería para el 0-2 definitivo.

Houston intentó descontar en el cierre con disparos de Nick Markanich y Bogusz, pero no logró modificar el marcador. LAFC administró la ventaja y realizó ajustes en los minutos finales para asegurar el resultado.

Con este resultado, Los Angeles FC sumó tres puntos como visitante, mientras que el debut de Héctor Herrera se dio en un contexto adverso para Houston, que jugó toda la segunda parte con un hombre menos y no pudo revertir el marcador.

Te puede interesar: