Brandon Moreno no puede descifrar a Kavanagh y termina cayendo en UFC Fight Night México

Moreno, ampliamente superado por el británico en la CDMX | Reuters

El inglés Lone’er Kavanagh dio la sorpresa en la Arena Ciudad de México derrotando por decisión unánime a Brandon Moreno en el duelo estelar de UFC Fight Night México. Este descalabro puede se un punto de inflexión para ‘The Assassin Baby’, quien esperaba el triunfo para poder volverse a meter a la pelea por una oportunidad para el campeonato mosca de la compañía.

Desde el primer round el inglés mostró el poder que traía en los puños poniendo en aprietos a Moreno, mientras que en el segundo asalto Kavanagh cerró la distancia y conectó sólidamente a Moreno, quien tuvo que replegarse. Buena estrategia la ejecutada por el inglés.

En el tercer asalto se notó el castigo de Kavanagh a la pierna izquierda de Moreno que estaba inflamada a la altura de la pantorrilla. El mexicano puso contra la reja a su oponente castigando las extremidades, aunque sin hacer el daño deseado. Para el cuarto capítulo, Moreno tomó la iniciativa, tiró buenas combinaciones e intentó derribar, aunque no lo consiguió.

Finalmente, en el quinto episodio, Brandon volvió a dominar la posición. Si bien conectó, no con tanto poder, sí lo hizo de manera constante, mientras que Lone’er hizo del jab su aliado más importante.

Los jueces vieron ganar al inglés con tarjetas de 49-46, 48-47 y 48-47; resultado con el que Kavanagh se catapulta en el ranking de las 125 libras, luego de tomar en corto aviso la pelea. Por su parte, esta es la segunda derrota consecutiva para Moreno, quien cayó en diciembre pasado ante Tatsuro Taira en Las Vegas.

El duelo coestelar de la noche, protagonizado por Marlon ‘Chito’ Vera y Daniel Martínez se tornó por demás tenso. En el primer asalto ambos se estudiaron bastante, no tiraron tantos golpes, pero los mejores fueron por parte del mexicano. En el segundo round la situación fue similar, destacando cuando ‘Chito’ conectó una patada, aunque el ‘Doctor’ aprovechó para derribarlo y desde ahí conectarlo. El intercambio entre ambos fue potente.

El tercer round fue todo para el lado de Vera, quien conectó los mejores golpes. Para su mala suerte eso no fue suficiente, y el ganador por decisión unánime fue el mexicano David Martínez (29-28, 29-28 y 29-28).

Por su parte, King Green derrotó a Daniel Zellhuber por nocaut técnico a los 4:55 del segundo round, tras conectarlo con un gancho de izquierda que puso en malas condiciones al mexiquense. El réferi Herb Dean se vio obligado a detener la contienda, en lo que fue una de las únicas dos derrotas que sufrieron mexicanos en la velada.

Edgar Chairez se llevó la victoria por decisión dividida sobre Felipe Bunes en una polémica llamada de los jueces que dejaron las tarjetas 29-28, 28-29 y 29-28 a favor del peleador de Mexicali. El duelo fue muy cerrado, aunque parecía que los mejores golpes los conectó el brasileño quien se fue muy molesto de la jaula tras el anuncio oficial.

En uno de los momentos más electrizantes de la noche, Imanol Rodríguez hizo su debut en UFC con un épico regreso noqueando a Kevin Borjas en el segundo episodio. Después de perder el primer round claramente y de casi ser noqueado, el mexicano vino de atrás y con una combinación hizo que el peruano se derrumbara en la jaula para que el réferi detuviera la contienda a los 4:21.

Finalmente, en el arranque de la cartelera estelar, Santiago Luna mantuvo el invicto profesional tras vencer a Angel Pacheco por decisión unánime (30-27×3). Desde el primer round “Borderboy” mostró su poderío en los puños, haciendo mella en el rostro de su oponente y conforme fue pasando el tiempo simple y sencillamente fue superior en todos los aspectos.

