Egan Bernal se baja de la Faun Drome Classic y apunta su regreso a la Strade Bianche

El colombiano fue baja de última hora en la Faun Drome Classic y enfocará su calendario en la exigente Strade Bianche.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS/Manon Cruz.

El francés Romain Grégoire se quedó con la victoria este domingo 1 de marzo en la edición 15 de la Faun Drome Classic, tras imponerse en un emocionante cierre luego de más de cuatro horas de competencia. El corredor del Groupama – FDJ confirmó su buen momento en el calendario europeo con un triunfo de categoría.

Grégoire detuvo el cronómetro en 4 horas, 14 minutos y 11 segundos, suficiente para superar en la definición al estadounidense Matteo Jorgenson, del Team Visma | Lease a Bike. La jornada se resolvió en un final muy ajustado, donde la potencia y la ubicación fueron determinantes para definir al ganador.

El podio lo completó el también francés Lenny Martínez, del Bahrain Victorious, quien llegó apenas a dos segundos del vencedor. La carrera mantuvo la tensión hasta los últimos metros, con varios favoritos atentos a cualquier movimiento en el tramo decisivo.

Actuación colombiana en territorio francés

En cuanto a la representación nacional, el mejor colombiano fue Diego Pescador, del Movistar Team, quien cruzó la meta en la casilla 22 a 20 segundos de Grégoire. El joven corredor sigue sumando experiencia en pruebas de un día dentro del exigente calendario europeo.

Por su parte, Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers, finalizó en la posición 34 a 46 segundos del ganador. Ambos colombianos lograron completar una carrera selectiva, marcada por el ritmo alto y los constantes cambios de intensidad.

Egan Bernal, baja de última hora

Quien no tomó la partida fue Egan Bernal, pese a que inicialmente estaba previsto en la nómina. El campeón colombiano, que venía de ser séptimo en la Faun-Ardèche Classic, decidió a última hora no disputar la prueba.

De acuerdo con el calendario, Bernal volvería a competencia el próximo 7 de marzo cuando haga parte del INEOS Grenadiers en la Strade Bianche, donde se enfrentaría a figuras como Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) y Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), en una de las clásicas más atractivas del calendario.

