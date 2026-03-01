¡Sufren de más! El Fulham de Raúl Jiménez se impone al Tottenham

El mexicano jugó 73 minutos y aunque en esta ocasión no anotó fue fundamental en la zona ofensiva de los Cottagers

El Fulham venció 2-1 al Tottenham en la jornada 28 de la Premier League en el Craven Cottage, con Raúl Jiménez como titular y protagonista durante 73 minutos. El mexicano no marcó, pero participó en las jugadas de los goles y fue parte del impulso ofensivo de su equipo, que sumó su segunda victoria consecutiva para llegar a 40 puntos y colocarse noveno. Los Spurs se quedaron con 29 unidades en el sitio 16.

El equipo local tomó ventaja al minuto 7, después de un aviso previo de Jiménez con un remate de cabeza que se fue desviado. En la siguiente acción, Harry Wilson definió dentro del área para el 1-0. Tottenham respondió con intentos de João Palhinha, Pedro Porro y Randal Kolo Muani, pero el Fulham sostuvo la presión y amplió la diferencia al 34’, cuando Alex Iwobi sacó un disparo desde fuera del área que venció al arquero para el 2-0 antes del descanso.

En la segunda parte, Fulham mantuvo la iniciativa. Jiménez recibió faltas en campo contrario y participó en el circuito ofensivo; al 55’ probó con un remate que fue bloqueado y al 57’ asistió a Harry Wilson en una jugada que terminó con disparo rechazado. Tottenham movió el banquillo y encontró respuesta al 66’, cuando Richarlison conectó de cabeza un centro de Archie Gray para descontar 2-1.

Tras el gol visitante, el partido se abrió. Fulham realizó modificaciones y al 73’ Jiménez dejó el campo para dar ingreso a Rodrigo Muniz. Los locales generaron opciones con Smith Rowe y Muniz, mientras que los Spurs buscaron el empate con intentos de Dragusin y Sarr, además de varios tiros de esquina que pusieron tensión en el área.

En el cierre, Tottenham presionó con centros y disparos, incluido un remate de João Palhinha en el tiempo añadido que fue rechazado. Fulham resistió, manejó el reloj y aseguró el 2-1 final para confirmar su ascenso en la tabla, en una noche donde Raúl Jiménez volvió a tener peso en el ataque pese a no hacerse presente en el marcador.

Fulham | Leno, Tete, Diop, Bassey, Sessegnon, Berge, Iwobi, Wilson, Smith, Bobb y Jiménez.

Tottenham | Vicario, Gray, Van de Ven, Dragusin, Poroo, Bossouma, Palhinha, Gallaguer, Simons, Solanke y Kolo Muani.

