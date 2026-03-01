¡Alerta en Qatar! Suspenden su Liga y la Finalissima se mantiene en incertidumbre

El conflicto en Medio Oriente obliga a frenar el fútbol local y pone bajo evaluación el Argentina vs España del 27 de marzo en Lusail

La Finalissima se mantiene en duda. | Imago7.

La tensión en Medio Oriente ya impactó de lleno al deporte. La Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión inmediata de la liga local y de todas las competiciones anexas tras los recientes ataques con misiles en Doha, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las autoridades mantienen el estado de alerta y pidieron a la población permanecer en casa salvo causa mayor. En las últimas horas se reportaron 16 personas heridas tras nuevos misiles lanzados desde Irán, presuntamente dirigidos a la base militar estadounidense ubicada en territorio qatarí.

El cierre temporal del espacio aéreo encendió alarmas más allá del ámbito local. Desde la perspectiva deportiva internacional, la preocupación crece debido a que el 27 de marzo está programada la Finalissima entre Argentina y España en el Estadio de Lusail.

El duelo enfrenta a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, y forma parte del calendario oficial previo al Mundial 2026. Aunque falta tiempo para el encuentro, el contexto obliga a revisar escenarios si el conflicto se prolonga o escala en las próximas semanas.

Hasta ahora no existe postura oficial de la Real Federación Española de Fútbol ni de la Asociación de Fútbol Argentino. Tampoco FIFA, CONMEBOL o UEFA han comunicado cambios en la planificación. El partido continúa agendado tal como se estableció desde diciembre de 2025, cuando se confirmó la sede en Qatar.

Las organizaciones deportivas mantienen conversaciones internas para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. La prioridad es evaluar la evolución del conflicto, especialmente si persisten restricciones aéreas o medidas de seguridad extraordinarias que afecten la logística.

Por el momento no hay cancelación ni reubicación oficial. Sin embargo, la suspensión de la Liga de Qatar evidencia la gravedad del momento y coloca bajo análisis inmediato la Finalissima entre Argentina y España en Lusail, un partido que hoy sigue en pie, pero bajo vigilancia constante.

