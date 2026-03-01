Arsenal vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 28
El Arsenal está en la primera posición de la Premier League con 61 puntos, mientras que el Chelsea aparece en el sexto puesto con 45 unidades
Alineaciones del Arsenal vs Chelsea para la jornada 28, al momento
Mikel Arteta ha consolidado al Arsenal bajo un 4-3-3 clásico que le ha dado resultados consistentes en la Premier League, gracias a la amplitud por bandas, la presión alta y el control del mediocampo. El técnico español Mikel Arteta ha encontrado equilibrio entre posesión y verticalidad, pero el duelo ante el Chelsea plantea un escenario distinto: un rival con mayor densidad interior y transiciones rápidas que podría obligarlo a ajustar, ya sea reforzando el mediocampo o modificando la altura de sus extremos para no quedar expuesto en la salida.
Del otro lado, Liam Rosenior apuesta por un 4-2-3-1, uno de los sistemas más utilizados en el fútbol europeo actual, diseñado para incomodar desde el orden y la flexibilidad. Este esquema permite al Chelsea cerrar líneas por dentro con un doble pivote sólido y liberar a los mediapuntas para atacar los espacios a espaldas de los volantes rivales. En un partido de alta exigencia táctica, el choque de estilos será clave: la estructura posicional del Arsenal contra la capacidad del equipo blue para romper bloques y castigar en transición, un pulso estratégico que puede definir el rumbo del encuentro.
Arsenal: David Raya, Piero Hincapié, Gabriel Magalhães, William Saliba, Jurriën Timber, Declan Rice, Martín Zubimendi, Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres
Chelsea: Robert Sánchez, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr, Reece James, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer y João Pedro
¿A qué hora inicia el Arsenal vs Chelsea hoy domingo 1 de marzo de 2026?
El partido entre Arsenal y Chelsea vuelve a encender Londres, aunque esta vez con un contexto distinto al de hace un mes, cuando los Gunners eliminaron a su vecino en la semifinal de la Copa de la Liga rumbo a Wembley. Hoy, el escenario es la Premier League, donde el margen de error se reduce para un equipo de Mikel Arteta que sigue al frente, pero que siente de cerca la presión del Manchester City. La goleada reciente ante el Tottenham devolvió confianza tras algunos tropiezos inesperados, aunque el triunfo de los de Pep Guardiola en Elland Road dejó claro que la carrera por el título no admite pausas ni distracciones.
Para el equipo de Mikel Arteta, este partido representa algo más que tres puntos: es una prueba de carácter en un tramo del calendario donde, históricamente, las dudas han pesado. Un resbalón ante el Chelsea podría reabrir viejos fantasmas, justo cuando la inversión y las expectativas apuntan a un desenlace distinto. Del otro lado, los Blues llegan con la urgencia de reaccionar tras ceder terreno en la tabla, pero respaldados por un rendimiento sólido como visitantes y la necesidad de mantenerse en la pelea por puestos europeos. En el Emirates, el choque promete tensión, ambición y un mensaje claro para la liga: quien salga victorioso habrá dado un paso clave en sus aspiraciones de cierre de temporada.
México (CDMX): 10:30 horas
Centroamérica: 10:30 horas
Estados Unidos: 11:30 horas (ET) / 08:30 horas (PT)
Colombia: 11:30 horas
Argentina: 13:30 horas
¿Dónde ver el Arsenal vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online
Recuerda que en Claro Sports puedes seguir de cerca cada detalle de la Premier League en vivo online, con nuestro minuto a minuto desde la comodidad de tu dispositivo móvil, y este fin de semana no será la excepción con el duelo entre Arsenal y Chelsea desde el Emirates Stadium, ante más de 60 mil aficionados, en un partido que enfrenta a dos de los mejores equipos de la temporada; los Gunners llegan como líderes con 61 puntos, seguidos muy de cerca por el Manchester City con 59 unidades, mientras que el conjunto blue suma 45 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de Champions League.
México (CDMX): Fox One
Centroamérica: Sin transmisión
Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, Peacock y SiriusXM FC
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+