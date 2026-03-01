Arsenal vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 28

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Chelsea hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El partido entre Arsenal y Chelsea vuelve a encender Londres, aunque esta vez con un contexto distinto al de hace un mes, cuando los Gunners eliminaron a su vecino en la semifinal de la Copa de la Liga rumbo a Wembley. Hoy, el escenario es la Premier League, donde el margen de error se reduce para un equipo de Mikel Arteta que sigue al frente, pero que siente de cerca la presión del Manchester City. La goleada reciente ante el Tottenham devolvió confianza tras algunos tropiezos inesperados, aunque el triunfo de los de Pep Guardiola en Elland Road dejó claro que la carrera por el título no admite pausas ni distracciones.

Para el equipo de Mikel Arteta, este partido representa algo más que tres puntos: es una prueba de carácter en un tramo del calendario donde, históricamente, las dudas han pesado. Un resbalón ante el Chelsea podría reabrir viejos fantasmas, justo cuando la inversión y las expectativas apuntan a un desenlace distinto. Del otro lado, los Blues llegan con la urgencia de reaccionar tras ceder terreno en la tabla, pero respaldados por un rendimiento sólido como visitantes y la necesidad de mantenerse en la pelea por puestos europeos. En el Emirates, el choque promete tensión, ambición y un mensaje claro para la liga: quien salga victorioso habrá dado un paso clave en sus aspiraciones de cierre de temporada.

México (CDMX): 10:30 horas

Centroamérica: 10:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (ET) / 08:30 horas (PT)

Colombia: 11:30 horas

Argentina: 13:30 horas