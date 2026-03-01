Aurora vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Mixco por la jornada 10 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del enfrentamiento entre Aurora y Mixco! Este encuentro, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Guatemala, se disputará este domingo 1 de marzo en el Estadio Guillermo Slowing y reúne a dos conjuntos que necesitan sumar para escalar posiciones en una tabla muy pareja. Aurora ocupa el séptimo lugar con 12 puntos, mientras que Mixco marcha décimo con 9 unidades.

El cuadro aurinegro llega a este compromiso tras igualar sin goles frente a Marquense en la fecha anterior. En lo que va del campeonato registra tres victorias, tres empates y tres derrotas, con nueve tantos convertidos y doce encajados. Como local ha mostrado regularidad y buscará aprovechar su estadio para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.

Mixco, en tanto, viene de empatar 2-2 ante Mictlán en su más reciente presentación del Clausura 2026. El equipo suma dos triunfos, tres empates y cuatro caídas, con diez goles a favor y catorce en contra. Fuera de casa intentará dar la sorpresa y recortar distancia en la zona media de la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Mixco hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El encuentro entre Aurora y Mixco está programado para el domingo 1 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Aurora vs Mixco para la jornada 10, al momento

Aurora no podrá contar con José Luis Vivas tras ser expulsado en la última jornada ante Mixco. Por su parte, Mixco no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Jairo Soriano, Allan García, Jafet Soriano, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato, Diego Ruiz, Alex Díaz,. DT : Saúl Phillip.

Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González, Edilson Reyes, Gabriel Arce, Esnaydi Zúñiga, Esteban García, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Aurora vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Mixco:

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

