El buen rendimiento de Daniel Muñoz no evita la caída del Crystal Palace

El Palace comenzó ganando, pero el United le dio vuelta al marcador. El colombiano fue titular y destacó pese a la derrota.

Daniel Muñoz con Crystal Palace | Darren Staples / AFP.

El Crystal Palace cayó 2-1 frente al Manchester United en la jornada 28 de la Premier League, en un compromiso disputado en Old Trafford que tuvo como protagonista al colombiano Daniel Muñoz, titular y presente durante los 90 minutos.

Daniel Muñoz, protagonista desde el inicio

Las ‘Águilas’ comenzaron el partido con intensidad y encontraron recompensa muy temprano. Apenas al minuto 4, Maxence Lacroix se elevó en el área para conectar de cabeza un centro de Brennan Johnson desde el tiro de esquina y silenciar el estadio. Con Muñoz firme en su banda derecha, el Palace sorprendía y se ponía en ventaja rápidamente.

Durante el primer tiempo, el equipo visitante controló el ritmo del juego tras el gol. Más allá de un tiro libre peligroso de Bruno Fernandes y un cabezazo de Benjamin Sesko que fue bien controlado por Dean Henderson, el Palace no sufrió mayores sobresaltos. En ese tramo, Daniel Muñoz destacó por su despliegue físico, proyectándose al ataque y ganando duelos individuales, especialmente ante Luke Shaw, aportando profundidad por el costado.

La expulsión que cambió el partido

El panorama dio un giro radical en la segunda mitad. Una acción desafortunada terminó con la expulsión de Lacroix y un penalti a favor del United. Bruno Fernandes asumió la responsabilidad y convirtió con seguridad para igualar el marcador, golpeando anímicamente al conjunto visitante.

Con un hombre menos, el Crystal Palace intentó resistir, pero el empuje local fue constante. Fernandes volvió a ser determinante al enviar un centro preciso que encontró la cabeza de Sesko, quien firmó el 2-1 definitivo. La remontada se consumaba y Old Trafford celebraba.

Pese a la derrota, Daniel Muñoz mantuvo su nivel competitivo hasta el final, cumpliendo en defensa y sumándose cuando fue posible al ataque, incluso en inferioridad numérica. El colombiano volvió a dejar una buena impresión en un escenario exigente.

Con este resultado, el Manchester United alcanzó los 51 puntos y se ubicó tercero en la tabla, mientras que el Crystal Palace se quedó con 35 unidades en la casilla 14, complicando sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

