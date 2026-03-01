Continúa el misterio: Mbappé, sin fecha para regresar a las canchas

Álvaro Arbeloa mantiene la incertidumbre y no se aventura a dar plazos para la vuelta del francés

Mbappé: Sin fecha para su regreso. | Reuters.

Álvaro Arbeloa compareció en conferencia de prensa previa al duelo ante el Getafe de este lunes 2 de marzo, donde mantuvo la incógnita sobre el regreso de Kylian Mbappé. El entrenador del Real Madrid dejó claro que no dará fechas estimadas y que la prioridad es que el delantero vuelva en plenitud física.

Mbappé arrastra una lesión en la rodilla izquierda desde el 7 de diciembre de 2025, cuando sufrió una afectación en el ligamento lateral externo durante un partido ante el Celta de Vigo. Aunque en su momento se recomendó reposo de tres a cuatro semanas, el atacante reapareció antes de lo previsto para disputar la final de la Supercopa ante el Barcelona, situación que prolongó las molestias.

“El objetivo es que se recupere y vuelva al 100% cuando esté totalmente recuperado”, afirmó Arbeloa. El técnico insistió en que lo mejor es no establecer plazos y evaluar el proceso día a día, de acuerdo con las sensaciones del jugador.

Mbappé no fue convocado para la vuelta de los Playoffs de la Champions League ante el Benfica y también será baja para el mencionado duelo de este lunes frente al Getafe. En las últimas semanas alternó titularidades con ausencias, mientras el club evitó emitir un parte médico oficial detallado.

Pese a la lesión, el francés acumula más de 2,800 minutos en la temporada y suma 38 goles en todas las competiciones, cifras que lo colocan como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, el dolor reapareció tras disputar encuentros consecutivos ante Benfica y Osasuna, lo que llevó al cuerpo técnico a frenar su actividad para evitar un problema mayor.

Elogios para Rodrygo y Pitarch como novedad

Arbeloa también habló del canterano Thiago Pitarch, a quien respaldó tras sus minutos en Champions. “Tiene personalidad, siempre quiere el balón y no se siente presionado”, señaló, al asegurar que seguirá contando con oportunidades en el primer equipo.

El entrenador dedicó elogios a Rodrygo Goes, quien regresa a la convocatoria ante el Getafe, y destacó el momento de Vinicius Jr. “El mérito es de Vini. Es un jugador determinante y fundamental”, afirmó. Mientras tanto, la gran duda sigue siendo Mbappé, cuyo regreso dependerá de su evolución física y no de un calendario fijado públicamente.

