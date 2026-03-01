El circuito ATP, en duda por cierre del espacio aéreo en Dubái

Figuras como Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Tallon Griekspoor estarían en sus hoteles sin poder abandonar Emiratos Árabes Unidos por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Medvedev indicó que el espacio aéreo está cerrado | Reuters

El circuito de la ATP vive horas de incertidumbre luego de que varios jugadores quedaran varados en Dubái tras la disputa del ATP 500, debido al cierre del espacio aéreo en la región por la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Lo que debía ser el cierre de una semana competitiva terminaría en una espera forzada para tenistas que ahora buscan una salida segura del país.

Entre los afectados se encontrarían figuras como Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Tallon Griekspoor, además de especialistas en dobles como Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara y Henry Patten. Según reportes, todos permanecen en sus hoteles sin poder abandonar Emiratos Árabes Unidos ante la suspensión de operaciones aéreas en la zona.

La ATP convocó una reunión de emergencia con los jugadores implicados para evaluar alternativas y definir un plan de salida. La prioridad es garantizar la seguridad antes de autorizar cualquier traslado, incluso si eso implica modificar itinerarios o buscar rutas alternas por tierra hacia otros países con vuelos disponibles.

El problema impacta de forma directa en el calendario, ya que el Masters 1000 de Indian Wells arranca esta semana en California. El sorteo del cuadro principal se realizará en breve y varios de los jugadores varados aparecen como cabezas de serie, lo que en teoría les permitiría debutar hasta viernes o sábado, otorgándoles un margen adicional.

Desde el punto de vista deportivo, la situación altera la preparación y la planificación. Los tenistas deben adaptarse a entrenamientos limitados y a la incertidumbre logística, factores que pueden influir en el rendimiento en uno de los torneos más relevantes de la gira estadounidense.

Medvedev, uno de los protagonistas del torneo en Dubái, explicó el panorama con cautela: “La situación es inusual”, declaró a medios rusos. “El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volver a volar. No sabemos cuánto durará, así que estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas y días”.

El ruso también buscó enviar un mensaje de tranquilidad: “Por mi parte, todo está bien. Claro que he recibido muchos mensajes de amigos y conocidos. Todos están preocupados, pero puedo asegurarles que todo está bien”, afirmó, dejando claro que, pese al contexto, los jugadores se encuentran resguardados.

Mientras las autoridades definen la reapertura del espacio aéreo, el tenis profesional enfrenta un desafío logístico que pone en jaque la transición entre torneos. Más allá del impacto geopolítico, el foco inmediato está en que los jugadores puedan viajar a tiempo a Indian Wells y mantener el ritmo competitivo en una temporada que no se detiene.

