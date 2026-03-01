¡Bronce para México! Mía y Lía Cueva se suben al podio en la Copa del Mundo de Montreal

Las gemelas culminan en el tercer lugar de la final de trampolín tres metros sincronizado

Lía y Mía Cueva, bronce en Montreal 2026 | GETTY IMAGES VIA AFP

Mía y Lía Cueva continúan escribiendo historia en el deporte mundial. Las gemelas mexicanas, de 15 años de edad, se subieron al podio en la Copa del Mundo de Montreal 2026, luego de finalizar en el tercer lugar de la final de trampolín tres metros sincronizado.

La dupla Cueva Lobato terminó la competencia con 302.16 puntos, a tan solo 1.26 de las ganadoras de la plata, las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney (303.42). El oro fue para China con la campeona mundial, Chen Yiwen, y Chen Jia, quienes firmaron 329.94 unidades tras las mejores ejecuciones de cada una de las cinco rondas.

Mía y Lía abrieron su participación con un clavado de 48.60 puntos, situándose en el cuarto lugar. Aunque su siguiente salto se colocó como el tercero mejor de la ronda (47.40), fue hasta la tercera ejecución que se adueñaron de un sitio en el podio con un total de 162.20. Sus últimos dos saltos confirmaron su tercer puesto general: 66.96 y 71.10 para alcanzar el 302.16 final.

Lía y Mía Cueva, tercer lugar en Montreal 2026 | GETTY IMAGES VIA AFP

A destacar lo hecho por la pareja de Australia, que aprovechó sus últimos dos clavados para pasar del cuarto al segundo sitio, desbancando a la dupla de Gran Bretaña. Las británicas, Scarlett Mew Jensen y Yasmin Harpet, cayeron cinco puestos en las dos rondas finales para culminar séptimas del listado.

Lía y Mía Cueva sumaron su tercera medalla, considerando Copa del Mundo y Campeonato Mundial. Previo a Montreal 2026, las gemelas se subieron al podio con una plata en la Copa del Mundo de Guadalajara 2025 y con un bronce en el Campeonato Mundial de Singapur 2025.

De esta forma México llega a tres medallas en la Copa del Mundo de Montreal. Antes del bronce de Mía y Lía Cueva, la delegación mexicana sumó dos preseas de plata: Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars en equipo mixto 3m y 10m; y Osmar Olvera y Juan Celaya en la prueba sincronizada de 3m.

Este domingo 1 de marzo llega a su final la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026, primera parada del certamen que tendrá la Súper Final del 1 al 3 de mayo en Beijing, China.

