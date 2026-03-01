La selección de Guatemala femenina aplasta a Granada y sigue firme en la eliminatoria

La selección chapina venció 6-0 a Granada, sumó su segundo triunfo y se mantiene como líder del Grupo C.

La Selección Femenina de Guatemala firmó una victoria amplia ante Granada y dio un paso firme en la eliminatoria de Concacaf. El equipo chapín se impuso 6-0 en el Estadio Cementos Progreso y mantuvo el liderato del Grupo C con paso perfecto tras dos jornadas.

El conjunto dirigido por Karla Maya mostró orden desde el inicio. Guatemala asumió el control del balón y buscó profundidad por las bandas. La presión alta permitió recuperar rápido y sostener el juego en campo contrario.

El primer gol llegó al minuto 6. En un tiro de esquina, Andrea Álvarez prolongó el balón y Samantha López definió dentro del área para el 1-0. La anotación temprana permitió a la Bicolor jugar con mayor seguridad.

El segundo tanto se produjo al 24’, cuando Dina Polanco aprovechó un balón largo y remató desde fuera del área para ampliar la ventaja. Guatemala mantuvo la intensidad y siguió atacando ante un rival replegado.

Guatemala consolida el liderato del Grupo C

Antes del descanso llegaron dos goles más. Al 38’, Andrea Álvarez apareció en el área para marcar el 3-0. Poco después, al 41’, Ana Lucía Martínez cerró la primera mitad con el cuarto tanto y dejó el partido encaminado.

En la segunda parte, Guatemala no bajó el ritmo. Al 52’, Elizabeth Estrada convirtió el 5-0 en una jugada a balón parado que sorprendió a la portera. El equipo local mantuvo el control y evitó cualquier reacción rival.

El sexto gol llegó al 63’. Aisha Solórzano recibió un pase filtrado y definió con precisión para sellar el resultado. Con la diferencia asegurada, el cuerpo técnico realizó cambios para dar minutos a otras jugadoras.

Con este triunfo, Guatemala suma seis puntos y un diferencial favorable en el grupo. El próximo compromiso será como visitante ante Islas Caimán, antes de cerrar la fase frente a Costa Rica.

