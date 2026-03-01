La selección de Guatemala femenina aplasta a Granada y sigue firme en la eliminatoria
La selección chapina venció 6-0 a Granada, sumó su segundo triunfo y se mantiene como líder del Grupo C.
- Tena define a los legionarios para el amistoso contra Argelia
- La reflexión de Samayoa que sorprendió a Luis Fernando Tena
- Alerta Tena: Canadá podría robarse a una promesa sub 17 de Guatemala
La Selección Femenina de Guatemala firmó una victoria amplia ante Granada y dio un paso firme en la eliminatoria de Concacaf. El equipo chapín se impuso 6-0 en el Estadio Cementos Progreso y mantuvo el liderato del Grupo C con paso perfecto tras dos jornadas.
El conjunto dirigido por Karla Maya mostró orden desde el inicio. Guatemala asumió el control del balón y buscó profundidad por las bandas. La presión alta permitió recuperar rápido y sostener el juego en campo contrario.
El primer gol llegó al minuto 6. En un tiro de esquina, Andrea Álvarez prolongó el balón y Samantha López definió dentro del área para el 1-0. La anotación temprana permitió a la Bicolor jugar con mayor seguridad.
El segundo tanto se produjo al 24’, cuando Dina Polanco aprovechó un balón largo y remató desde fuera del área para ampliar la ventaja. Guatemala mantuvo la intensidad y siguió atacando ante un rival replegado.
Guatemala consolida el liderato del Grupo C
Antes del descanso llegaron dos goles más. Al 38’, Andrea Álvarez apareció en el área para marcar el 3-0. Poco después, al 41’, Ana Lucía Martínez cerró la primera mitad con el cuarto tanto y dejó el partido encaminado.
En la segunda parte, Guatemala no bajó el ritmo. Al 52’, Elizabeth Estrada convirtió el 5-0 en una jugada a balón parado que sorprendió a la portera. El equipo local mantuvo el control y evitó cualquier reacción rival.
El sexto gol llegó al 63’. Aisha Solórzano recibió un pase filtrado y definió con precisión para sellar el resultado. Con la diferencia asegurada, el cuerpo técnico realizó cambios para dar minutos a otras jugadoras.
Con este triunfo, Guatemala suma seis puntos y un diferencial favorable en el grupo. El próximo compromiso será como visitante ante Islas Caimán, antes de cerrar la fase frente a Costa Rica.